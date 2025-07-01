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Головна Рецепти Пиріжки пʼятихвилинки на сніданок — з полуницею чи з бананом

Пиріжки пʼятихвилинки на сніданок — з полуницею чи з бананом

Ua ru
Дата публікації: 1 липня 2025 05:00
Пиріжки п’ятихвилинки з сирного тіста на сковороді — смачні з полуницею, бананом чи варенням
Пиріжки з полуницею. Фото: smachnenke.com.ua

Ці пиріжки готуються буквально за п'ять хвилин, без дріжджів і розкочування в рулети. Тісто на основі сиру м’яке, ніжне і чудово поєднується з ягодами чи фруктами. Універсальний рецепт для сніданку, перекусу або солодкого до чаю.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • сир — 180 г;
  • яйце — 1 шт.;
  • сметана — 1 ст. л.;
  • цукор — 2 ст. л.;
  • борошно — 220 г;
  • розпушувач — 1 ч. л.;
  • олія — 1 ст. л. + для смаження;
  • полуниця — 12–15 шт. (або інші ягоди, банани, джем).

Спосіб приготування

Полуницю розрізати навпіл. У мисці з'єднати сир, яйце, сметану і цукор. Добре розтерти виделкою. У борошно додати розпушувач, перемішати й поступово ввести до сирної маси. Замісити м’яке, злегка липке тісто.

смачні пиріжки на сніданок
Полуниця та тісто. Фото: smachnenke.com.ua

Присипати стіл борошном, поділити тісто на дві частини — одну трохи більшу. Обидві частини розкачати в тонкі пласти.

смачні пиріжки з начинкою на сніданок
Тісто для пиріжків. Фото: smachnenke.com.ua

На менший пласт викласти полуницю на відстані одне від одного. Накрити другим пластом. Склянкою вирізати пиріжки, добре з’єднуючи краї.

пиріжки з начинкою на сніданок
Приготування пиріжків. Фото: smachnenke.com.ua

Смажити на розігрітій сковороді з невеликою кількістю олії по 2–3 хвилини з кожного боку до рум’яної скоринки. Подавати теплими, за бажанням присипати цукровою пудрою.

пиріжки з начинкою з полуниці на сніданок
Пиріжки з начинкою. Фото: smachnenke.com.ua

Цей рецепт ідеально підходить для літа, коли є багато ягід, але можна використовувати та заморожені фрукти, головне — не перевищувати кількість начинки, щоб пиріжки добре тримали форму.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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