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Главная Рецепты Пирожки пятиминутки на завтрак — с клубникой или с бананом

Пирожки пятиминутки на завтрак — с клубникой или с бананом

Ua ru
Дата публикации 1 июля 2025 05:00
Пирожки пятиминутки из творожного теста на сковороде — вкусные с клубникой, бананом или вареньем
Пирожки с клубникой. Фото: smachnenke.com.ua

Эти пирожки готовятся буквально за пять минут, без дрожжей и раскатывания в рулеты. Тесто на основе творога мягкое, нежное и прекрасно сочетается с ягодами или фруктами. Универсальный рецепт для завтрака, перекуса или сладкого к чаю.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • творог — 180 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • сметана — 1 ст. л.;
  • сахар — 2 ст. л.;
  • мука — 220 г;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • масло — 1 ст. л. + для жарки;
  • клубника — 12-15 шт. (или другие ягоды, бананы, джем).

Способ приготовления

Клубнику разрезать пополам. В миске соединить творог, яйцо, сметану и сахар. Хорошо растереть вилкой. В муку добавить разрыхлитель, перемешать и постепенно ввести в творожную массу. Замесить мягкое, слегка липкое тесто.

смачні пиріжки на сніданок
Клубника и тесто. Фото: smachnenke.com.ua

Присыпать стол мукой, поделить тесто на две части — одну чуть большую. Обе части раскатать в тонкие пласты.

смачні пиріжки з начинкою на сніданок
Тесто для пирожков. Фото: smachnenke.com.ua

На меньший пласт выложить клубнику на расстоянии друг от друга. Накрыть вторым пластом. Стаканом вырезать пирожки, хорошо соединяя края.

пиріжки з начинкою на сніданок
Приготовление пирожков. Фото: smachnenke.com.ua

Жарить на разогретой сковороде с небольшим количеством масла по 2-3 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Подавать теплыми, по желанию присыпать сахарной пудрой.

пиріжки з начинкою з полуниці на сніданок
Пирожки с начинкой. Фото: smachnenke.com.ua

Этот рецепт идеально подходит для лета, когда есть много ягод, но можно использовать и замороженные фрукты, главное — не превышать количество начинки, чтобы пирожки хорошо держали форму.

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клубника банан идея для завтрака тесто пирожки
Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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