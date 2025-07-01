Пирожки пятиминутки из творожного теста на сковороде — вкусные с клубникой, бананом или вареньем

Пирожки пятиминутки на завтрак — с клубникой или с бананом
Эти пирожки готовятся буквально за пять минут, без дрожжей и раскатывания в рулеты. Тесто на основе творога мягкое, нежное и прекрасно сочетается с ягодами или фруктами. Универсальный рецепт для завтрака, перекуса или сладкого к чаю.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- творог — 180 г;
- яйцо — 1 шт.;
- сметана — 1 ст. л.;
- сахар — 2 ст. л.;
- мука — 220 г;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- масло — 1 ст. л. + для жарки;
- клубника — 12-15 шт. (или другие ягоды, бананы, джем).
Способ приготовления
Клубнику разрезать пополам. В миске соединить творог, яйцо, сметану и сахар. Хорошо растереть вилкой. В муку добавить разрыхлитель, перемешать и постепенно ввести в творожную массу. Замесить мягкое, слегка липкое тесто.
Присыпать стол мукой, поделить тесто на две части — одну чуть большую. Обе части раскатать в тонкие пласты.
На меньший пласт выложить клубнику на расстоянии друг от друга. Накрыть вторым пластом. Стаканом вырезать пирожки, хорошо соединяя края.
Жарить на разогретой сковороде с небольшим количеством масла по 2-3 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Подавать теплыми, по желанию присыпать сахарной пудрой.
Этот рецепт идеально подходит для лета, когда есть много ягод, но можно использовать и замороженные фрукты, главное — не превышать количество начинки, чтобы пирожки хорошо держали форму.
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