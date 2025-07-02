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Главная Рецепты Намазка из кабачков "От бабы Любы" — для бутербродов на завтрак

Намазка из кабачков "От бабы Любы" — для бутербродов на завтрак

Ua ru
Дата публикации 2 июля 2025 05:00
Рецепт кабачковой намазки на завтрак с сыром и чесноком — как у бабушки
Намазка из кабачков. Фото: smachnenke.com.ua

Эта простая кабачковая намазка готовится из привычных ингредиентов, а вкус у нее — как из детства. Нежная текстура, аромат чеснока и легкая сливочность делают ее идеальным вариантом для тостов, хлеба или даже в качестве соуса к гарниру. Обязательно попробуйте, если ищете бюджетный, но очень вкусный завтрак.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • лук — 1-2 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • кабачки — 2 шт.;
  • соль, перец — по вкусу;
  • плавленый сыр — 2 шт.;
  • укроп — по вкусу;
  • чеснок — 1-2 зубчика.

Способ приготовления

Лук нарезать кубиком, морковь натереть на крупной терке, кабачки измельчить небольшими кубиками.

рецепт кабачкової намазки на сніданок з сиром і часником
Ингредиенты для рецепта. Фото: smachnenke.com.ua

В сковороде разогреть немного масла, обжарить лук до мягкости и золотистого цвета. Добавить морковь и тушить вместе до мягкости овощей. Затем добавить кабачки и готовить под крышкой, периодически помешивая, пока все овощи не станут мягкими.

простий рецепт кабачкової намазки на сніданок з сиром
Приготовление намазки. Фото: smachnenke.com.ua

Переложить овощную массу в миску, добавить измельченный укроп, соль и перец по вкусу. Вмешать плавленые сырки, дать им немного растаять.

ідеальний рецепт кабачкової намазки на сніданок з сиром і часником
Бутерброды на завтрак. Фото: smachnenke.com.ua

Все перебить блендером до однородной пастообразной консистенции. В самом конце добавить измельченный чеснок, еще раз перемешать. Намазка готова — подавать к свежему хлебу, тостам или как соус к гарнирам.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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