Рецепт кабачковой намазки на завтрак с сыром и чесноком — как у бабушки

Намазка из кабачков "От бабы Любы" — для бутербродов на завтрак
Эта простая кабачковая намазка готовится из привычных ингредиентов, а вкус у нее — как из детства. Нежная текстура, аромат чеснока и легкая сливочность делают ее идеальным вариантом для тостов, хлеба или даже в качестве соуса к гарниру. Обязательно попробуйте, если ищете бюджетный, но очень вкусный завтрак.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- лук — 1-2 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- кабачки — 2 шт.;
- соль, перец — по вкусу;
- плавленый сыр — 2 шт.;
- укроп — по вкусу;
- чеснок — 1-2 зубчика.
Способ приготовления
Лук нарезать кубиком, морковь натереть на крупной терке, кабачки измельчить небольшими кубиками.
В сковороде разогреть немного масла, обжарить лук до мягкости и золотистого цвета. Добавить морковь и тушить вместе до мягкости овощей. Затем добавить кабачки и готовить под крышкой, периодически помешивая, пока все овощи не станут мягкими.
Переложить овощную массу в миску, добавить измельченный укроп, соль и перец по вкусу. Вмешать плавленые сырки, дать им немного растаять.
Все перебить блендером до однородной пастообразной консистенции. В самом конце добавить измельченный чеснок, еще раз перемешать. Намазка готова — подавать к свежему хлебу, тостам или как соус к гарнирам.
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