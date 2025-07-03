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Главная Рецепты Турецкие пирожки на завтрак — проще ленивых хачапури

Турецкие пирожки на завтрак — проще ленивых хачапури

Ua ru
Дата публикации 3 июля 2025 05:00
Турецкие пирожки на завтрак с сыром и зеленью — рецепт простых блинов как ленивые хачапури
Турецкие пирожки. Фото: gospodynka.com.ua

Эти турецкие пирожки — идеальный вариант для завтрака или перекуса, который готовится быстрее, чем привычные хачапури. Основа из тонких блинов, начинка из нежного творога, зелени и чеснока — все вместе превращается в невероятно вкусное и ароматное блюдо.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • мука — 150 г;
  • соль — 1/3 ч. л.;
  • масло — 1 ст. л.;
  • вода (комнатной температуры) — 330 мл.;
  • сахар — щепотка.

Для начинки:

  • творог кисломолочный — 300 г;
  • соль — щепотка;
  • чеснок — 1 зуб;
  • укроп или петрушка — по вкусу;
  • сливочное масло растопленное — 20 г

Способ приготовления

Смешать творог с солью, измельченным чесноком, зеленью и растопленным сливочным маслом.

турецькі пиріжки на сніданок з сиром і зеленню
Сыр и зелень. Фото: gospodynka.com.ua

Для теста соединить муку, соль, масло и воду, перемешать до однородности. Оставить тесто на несколько минут. Затем добавить щепотку сахара и еще раз хорошо перемешать.

смачні турецькі пиріжки на сніданок з сиром і зеленню
Приготовление блинов. Фото: gospodynka.com.ua

Разогреть сковородку, слегка смазать ее растительным маслом. Жарить блины с обеих сторон до румяности.

прості турецькі пиріжки на сніданок з сиром і зеленню
Блинчик с начинкой. Фото: gospodynka.com.ua

После переворачивания блина выложить немного начинки на один край, накрыть вторым краем, формируя полумесяц.

дуже смачні турецькі пиріжки на сніданок з сиром і зеленню
Сливочное масло. Фото: gospodynka.com.ua

Обжарить пирожок с обеих сторон до золотистой корочки. Готовые пирожки смазать сливочным маслом и подавать к столу теплыми.

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хачапури рецепт творог идея для завтрака пирожки
Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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