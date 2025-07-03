Турецкие пирожки на завтрак с сыром и зеленью — рецепт простых блинов как ленивые хачапури

Турецкие пирожки на завтрак — проще ленивых хачапури
Эти турецкие пирожки — идеальный вариант для завтрака или перекуса, который готовится быстрее, чем привычные хачапури. Основа из тонких блинов, начинка из нежного творога, зелени и чеснока — все вместе превращается в невероятно вкусное и ароматное блюдо.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- мука — 150 г;
- соль — 1/3 ч. л.;
- масло — 1 ст. л.;
- вода (комнатной температуры) — 330 мл.;
- сахар — щепотка.
Для начинки:
- творог кисломолочный — 300 г;
- соль — щепотка;
- чеснок — 1 зуб;
- укроп или петрушка — по вкусу;
- сливочное масло растопленное — 20 г
Способ приготовления
Смешать творог с солью, измельченным чесноком, зеленью и растопленным сливочным маслом.
Для теста соединить муку, соль, масло и воду, перемешать до однородности. Оставить тесто на несколько минут. Затем добавить щепотку сахара и еще раз хорошо перемешать.
Разогреть сковородку, слегка смазать ее растительным маслом. Жарить блины с обеих сторон до румяности.
После переворачивания блина выложить немного начинки на один край, накрыть вторым краем, формируя полумесяц.
Обжарить пирожок с обеих сторон до золотистой корочки. Готовые пирожки смазать сливочным маслом и подавать к столу теплыми.
Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день
"Хитовые" весенние бутерброды на завтрак — за ними будет очередь.
Легкий завтрак за 2 минуты — как приготовить омлет на воде.
Легкий рецепт булочек с начинкой — понадобится стакан творога.
"Хитовый" китайский омлет — небанальный завтрак за 10 минут.
Читайте Новини.LIVE!