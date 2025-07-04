Овсяный блинчик с ветчиной и сыром за 5 минут — идея быстрого завтрака без муки

Овсяный блинчик с ветчиной. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Этот простой овсяный блинчик — настоящая палочка-выручалочка для тех, кто хочет быстро и вкусно позавтракать. Минимум ингредиентов, максимум пользы — без муки, лишнего жира и хлопот. Все, что нужно, — овсянка, яйцо, молоко и любимая начинка из сыра и ветчины. Жарится всего за несколько минут, а результат — сытно, аппетитно и полезно.

Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.

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Вам понадобится:

яйцо — 1 шт.;

овсяные хлопья — 3 ст. л.;

молоко — 4 ст. л.;

соль — щепотка;

ветчина — 50 г;

твердый сыр — 50 г.

Способ приготовления

В миске смешать яйцо, молоко, соль и овсяные хлопья. Дать постоять 2-3 минуты, чтобы овсянка немного набухла.

Овсянка и молоко. фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

На сковородке разогреть каплю масла, вылить тесто, равномерно распределить по дну и обжарить на среднем огне до золотистой корочки с одной стороны.

Овсяный блинчик. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Аккуратно перевернуть овсяный блинчик, выложить на одну половину ветчину и натертый сыр.

Овсяный блинчик и ветчина с сыром: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Накрыть второй половиной овсяный блинчик, слегка прижать лопаткой и дожарить еще 1-2 минуты, пока сыр не расплавится.

Готовое блюдо Овсяный блинчик.

Подавать горячим сразу со сковороды.

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