Мясной рулет из куриного фарша и яйцом внутри к Пасхе

Мясной рулет из куриного фарша. Фото: smachnenke.com.ua

Этот мясной рулет из сочного куриного фарша с нежным яйцом внутри — идеальное блюдо к пасхальному столу. Готовится просто, выглядит эффектно, а на вкус еще лучше. Подайте его как основное блюдо — и получите восторженные отзывы от гостей.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

куриный фарш — 1 кг (можно частично заменить на свиной);

яйцо (сырое) — 1 шт.;

вареные яйца — 5-6 шт. (в зависимости от длины формы);

батон — 3-4 кусочка (предварительно замочить в воде или молоке);

лук репчатый — 1 крупный;

сливочное масло — 50 г;

соль, специи к мясу — по вкусу;

майонез, свежая зелень — для подачи (по желанию).

Способ приготовления

В большой миске смешайте куриный фарш, размоченный батон, сырое яйцо, измельченный лук, мягкое сливочное масло, соль и любимые специи. Хорошо вымесите фарш и оставьте его настояться на 10-15 минут.

Фарш и яйца. Фото: smachnenke.com.ua

Форму для запекания застелите фольгой. Выложите часть фарша на дно и бортики формы, формируя "ванночку" толщиной примерно 1-1,5 см. Вареные яйца обрежьте с обеих сторон до желтка и плотно выложите в ряд посередине формы.

Закройте яйца фаршем по бокам и сверху, плотно прижимая, чтобы рулет получился равномерным. Разровняйте верхушку и закройте фольгой.

Куриный рулет. Фото: smachnenke.com.ua

Выпекайте рулет в предварительно разогретой духовке при 200 °C в течение 40 минут. Дайте ему немного остыть в форме, затем по желанию смажьте майонезом, посыпьте свежей зеленью, нарежьте порционно и подавайте к столу.



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