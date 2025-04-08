м'ясний рулет з курячого фаршу та яйцем всередині до Великодня

М'ясний рулет з курячого фаршу. Фото: smachnenke.com.ua

Цей м’ясний рулет із соковитого курячого фаршу з ніжним яйцем усередині — ідеальна страва до великоднього столу. Готується просто, виглядає ефектно, а смакує ще краще. Подайте його як основну страву — й отримаєте захоплені відгуки від гостей.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

курячий фарш — 1 кг (можна частково замінити на свинячий);

яйце (сире) — 1 шт.;

варені яйця — 5–6 шт. (залежно від довжини форми);

батон — 3–4 шматочки (попередньо замочити у воді або молоці);

цибуля ріпчаста — 1 велика;

вершкове масло — 50 г;

сіль, спеції до м’яса — за смаком;

майонез, свіжа зелень — для подачі (за бажанням).

Спосіб приготування

У великій мисці змішайте курячий фарш, розмочений батон, сире яйце, подрібнену цибулю, м’яке вершкове масло, сіль і улюблені спеції. Гарно вимісіть фарш і залиште його настоятись на 10-15 хвилин.

Фарш та яйця. Фото: smachnenke.com.ua

Форму для запікання застеліть фольгою. Викладіть частину фаршу на дно та бортики форми, формуючи "ванночку" товщиною приблизно 1–1,5 см. Варені яйця обріжте з обох боків до жовтка й щільно викладіть у ряд посередині форми.

Закрийте яйця фаршем з боків та зверху, щільно притискаючи, щоб рулет вийшов рівномірним. Розрівняйте верхівку і закрийте фольгою.

Курячий рулет. Фото: smachnenke.com.ua

Випікайте рулет у попередньо розігрітій духовці при 200 °C протягом 40 хвилин. Дайте йому трохи охолонути у формі, потім за бажанням змастіть майонезом, посипте свіжою зеленню, наріжте порційно й подавайте до столу.



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