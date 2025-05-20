Японский яблочный пирог с лимонной цедрой за 5 минут — быстрый рецепт

Яблочный пирог с яблоками. Фото: gospodynka.com.ua

Этот японский яблочный пирог готовится за 5 минут, имеет нежную текстуру, легкую кислинку лимона и аромат ванили — идеальный вариант, когда хочется домашней выпечки без долгих приготовлений.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

яйца — 3 шт.;

сахар — 150 г;

ванильный сахар или экстракт — 1 ч. л.;

молоко — 80 мл.;

масло — 100 мл.;

мука — 6-7 ст. л.;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

лимонный сок — 0,5 лимона;

яблоки — 3 шт.;

цедра — с 1 лимона;

сливочное масло — для смазывания формы.

Способ приготовления

Взбить яйца с сахаром и ванильным сахаром до светлой пышной массы. Добавить молоко и масло, тщательно перемешать.

Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Просеять муку вместе с разрыхлителем и частями ввести в тесто, замешивая венчиком до однородности. Влить лимонный сок.

Тесто и яблоки. Фото: gospodynka.com.ua

Яблоки очистить, нарезать мелкими кубиками и смешать с лимонной цедрой. Форму диаметром 23 см смазать сливочным маслом.

Кусок пирога Фото: gospodynka.com.ua

Вылить половину теста, выложить яблоки, накрыть остатками теста. Выпекать в разогретой до 170 °C духовке в течение 35-40 минут до золотистой корочки. Дать остыть и подавать.

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