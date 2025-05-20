Японский яблочный пирог с лимонной цедрой за 5 минут — быстрый рецепт

Японский яблочный пирог за 5 минут о котором никто не знает
Этот японский яблочный пирог готовится за 5 минут, имеет нежную текстуру, легкую кислинку лимона и аромат ванили — идеальный вариант, когда хочется домашней выпечки без долгих приготовлений.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- яйца — 3 шт.;
- сахар — 150 г;
- ванильный сахар или экстракт — 1 ч. л.;
- молоко — 80 мл.;
- масло — 100 мл.;
- мука — 6-7 ст. л.;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- лимонный сок — 0,5 лимона;
- яблоки — 3 шт.;
- цедра — с 1 лимона;
- сливочное масло — для смазывания формы.
Способ приготовления
Взбить яйца с сахаром и ванильным сахаром до светлой пышной массы. Добавить молоко и масло, тщательно перемешать.
Просеять муку вместе с разрыхлителем и частями ввести в тесто, замешивая венчиком до однородности. Влить лимонный сок.
Яблоки очистить, нарезать мелкими кубиками и смешать с лимонной цедрой. Форму диаметром 23 см смазать сливочным маслом.
Вылить половину теста, выложить яблоки, накрыть остатками теста. Выпекать в разогретой до 170 °C духовке в течение 35-40 минут до золотистой корочки. Дать остыть и подавать.
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