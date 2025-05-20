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Японский яблочный пирог за 5 минут о котором никто не знает

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Дата публикации 20 мая 2025 03:00
Японский яблочный пирог с лимонной цедрой за 5 минут — быстрый рецепт
Яблочный пирог с яблоками. Фото: gospodynka.com.ua

Этот японский яблочный пирог готовится за 5 минут, имеет нежную текстуру, легкую кислинку лимона и аромат ванили — идеальный вариант, когда хочется домашней выпечки без долгих приготовлений.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • яйца — 3 шт.;
  • сахар — 150 г;
  • ванильный сахар или экстракт — 1 ч. л.;
  • молоко — 80 мл.;
  • масло — 100 мл.;
  • мука — 6-7 ст. л.;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • лимонный сок — 0,5 лимона;
  • яблоки — 3 шт.;
  • цедра — с 1 лимона;
  • сливочное масло — для смазывания формы.

Способ приготовления

Взбить яйца с сахаром и ванильным сахаром до светлой пышной массы. Добавить молоко и масло, тщательно перемешать.

смачний японський яблучний пиріг
Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Просеять муку вместе с разрыхлителем и частями ввести в тесто, замешивая венчиком до однородности. Влить лимонный сок.

смачний японський яблучний пиріг замість шарлотки
Тесто и яблоки. Фото: gospodynka.com.ua

Яблоки очистить, нарезать мелкими кубиками и смешать с лимонной цедрой. Форму диаметром 23 см смазать сливочным маслом.

японський пиріг з яблуками та лимоном
Кусок пирога Фото: gospodynka.com.ua

Вылить половину теста, выложить яблоки, накрыть остатками теста. Выпекать в разогретой до 170 °C духовке в течение 35-40 минут до золотистой корочки. Дать остыть и подавать.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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