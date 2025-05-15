Райський сирний торт із чорницею — простий італійський рецепт із ніжним смаком

Пиріг з чорницями. Фото: gospodynka.com.ua

Цей сирний торт з чорницею настільки ніжний і смачний, що в Італії його називають райським. Мінімум зусиль — і на столі ароматна випічка з ніжним кремом і соковитими ягодами. Ідеальний десерт до чаю або кави.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

яйця — 3 шт.;

сіль — щіпка;

цукор — 120 г;

ванільний цукор або екстракт — 0,5 ч. л.;

молоко — 150 мл;

олія — 100 мл;

сода — 1 ч. л.;

борошно — 8 ст. л.

Для сирної начинки:

сир кисломолочний — 250 г;

цукрова пудра — 2 ст. л.;

ванільний цукор або екстракт — 0,3 ч. л.;

яйце — 1 шт.;

йогурт або сметана — 2 ст. л.;

чорниця (свіжа або заморожена) — 100 г.

Спосіб приготування

Для тіста збити яйця з дрібкою солі, цукром і ваніллю до світлої пухкої маси. Додати молоко та олію, перемішати. Просіяти борошно з содою і замішати однорідне тісто.

Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Сир перетерти через сито або пробити блендером разом із пудрою, ваніллю, яйцем, йогуртом чи сметаною — має вийти ніжна кремова маса.

Сирна маса. Фото: gospodynka.com.ua

Форму Ø26 см змастити вершковим маслом і вистелити пергаментом. Вилити тісто, зверху хаотично розкласти сирну масу та ягоди.

Приготування пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Випікати в розігрітій духовці при 170 °C приблизно 35–40 хвилин. Остиглий торт посипати пудрою та подавати з чаєм.

Готовий пиріг. Фото: gospodynka.com.ua

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