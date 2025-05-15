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Цей торт в Італії вважається найкращим — "Райський" десерт

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Дата публікації: 15 травня 2025 03:00
Райський сирний торт із чорницею — простий італійський рецепт із ніжним смаком
Пиріг з чорницями. Фото: gospodynka.com.ua

Цей сирний торт з чорницею настільки ніжний і смачний, що в Італії його називають райським. Мінімум зусиль — і на столі ароматна випічка з ніжним кремом і соковитими ягодами. Ідеальний десерт до чаю або кави.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • яйця — 3 шт.;
  • сіль — щіпка;
  • цукор — 120 г;
  • ванільний цукор або екстракт — 0,5 ч. л.;
  • молоко — 150 мл;
  • олія — 100 мл;
  • сода — 1 ч. л.;
  • борошно — 8 ст. л.

Для сирної начинки:

  • сир кисломолочний — 250 г;
  • цукрова пудра — 2 ст. л.;
  • ванільний цукор або екстракт — 0,3 ч. л.;
  • яйце — 1 шт.;
  • йогурт або сметана — 2 ст. л.;
  • чорниця (свіжа або заморожена) — 100 г.

Спосіб приготування

Для тіста збити яйця з дрібкою солі, цукром і ваніллю до світлої пухкої маси. Додати молоко та олію, перемішати. Просіяти борошно з содою і замішати однорідне тісто.

рецепт смачного пирога з ягодами
Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Сир перетерти через сито або пробити блендером разом із пудрою, ваніллю, яйцем, йогуртом чи сметаною — має вийти ніжна кремова маса.

простий рецепт смачного пирога з ягодами
Сирна маса. Фото: gospodynka.com.ua

Форму Ø26 см змастити вершковим маслом і вистелити пергаментом. Вилити тісто, зверху хаотично розкласти сирну масу та ягоди.

швидкий рецепт смачного пирога з ягодами
Приготування пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Випікати в розігрітій духовці при 170 °C приблизно 35–40 хвилин. Остиглий торт посипати пудрою та подавати з чаєм.

домашній простий рецепт смачного пирога з ягодами
Готовий пиріг. Фото: gospodynka.com.ua

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ягоди пиріг десерт рецепт чорниця
Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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