Райський сирний торт із чорницею — простий італійський рецепт із ніжним смаком

Цей торт в Італії вважається найкращим — "Райський" десерт
Цей сирний торт з чорницею настільки ніжний і смачний, що в Італії його називають райським. Мінімум зусиль — і на столі ароматна випічка з ніжним кремом і соковитими ягодами. Ідеальний десерт до чаю або кави.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- яйця — 3 шт.;
- сіль — щіпка;
- цукор — 120 г;
- ванільний цукор або екстракт — 0,5 ч. л.;
- молоко — 150 мл;
- олія — 100 мл;
- сода — 1 ч. л.;
- борошно — 8 ст. л.
Для сирної начинки:
- сир кисломолочний — 250 г;
- цукрова пудра — 2 ст. л.;
- ванільний цукор або екстракт — 0,3 ч. л.;
- яйце — 1 шт.;
- йогурт або сметана — 2 ст. л.;
- чорниця (свіжа або заморожена) — 100 г.
Спосіб приготування
Для тіста збити яйця з дрібкою солі, цукром і ваніллю до світлої пухкої маси. Додати молоко та олію, перемішати. Просіяти борошно з содою і замішати однорідне тісто.
Сир перетерти через сито або пробити блендером разом із пудрою, ваніллю, яйцем, йогуртом чи сметаною — має вийти ніжна кремова маса.
Форму Ø26 см змастити вершковим маслом і вистелити пергаментом. Вилити тісто, зверху хаотично розкласти сирну масу та ягоди.
Випікати в розігрітій духовці при 170 °C приблизно 35–40 хвилин. Остиглий торт посипати пудрою та подавати з чаєм.
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