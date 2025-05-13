Французький сирний пиріг із полуницею — ніжний десерт, що підкорює з першого шматочка

Цей пиріг у Франції вважається найкращим — "райський" десерт
Цей пиріг називають "райським" не просто так: поєднання пухкого тіста, кремової сирної начинки й соковитої полуниці дарує ідеальний баланс смаків. Рецепт з французьким характером, який готується просто, а виглядає святково — саме те, що потрібно для вихідного або легкого літнього десерту.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- яйця — 3 шт.;
- сіль — щіпка;
- цукор — 140 г;
- ванільний цукор або екстракт — 1 ч. л.;
- олія — 100 мл.;
- молоко — 150 мл.;
- борошно — 8 ст. л.;
- розпушувач — 1 ч. л.
Для начинки:
- кисломолочний сир — 250 г;
- цукрова пудра — 3 ст. л.;
- ванільний цукор або екстракт — ⅓ ч. л.;
- йогурт або сметана — 2 ст. л.;
- яйце — 1 шт.;
- свіжа полуниця — 400 г.
Спосіб приготування
Збити яйця з дрібкою солі, цукром і ваніллю до пишної світлої маси. Влити олію та молоко, перемішати.
Просіяти борошно з розпушувачем, додати до рідких інгредієнтів і замішати тісто міксером до однорідної консистенції.
Для начинки протерти сир через сито або збити блендером. Додати пудру, ваніль, йогурт і яйце. Перемішати до кремової текстури.
Форму (Ø 26 см) застелити пергаментом і змастити вершковим маслом. Вилити тісто, викласти зверху сирну масу, потім полуницю.
Випікати в розігрітій духовці при 170 °C 40–45 хвилин, поки пиріг не підрум’яниться і не стане пружним.
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