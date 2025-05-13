Французький сирний пиріг із полуницею — ніжний десерт, що підкорює з першого шматочка

Пиріг з полуницею. Фото: gospodynka.com.ua

Цей пиріг називають "райським" не просто так: поєднання пухкого тіста, кремової сирної начинки й соковитої полуниці дарує ідеальний баланс смаків. Рецепт з французьким характером, який готується просто, а виглядає святково — саме те, що потрібно для вихідного або легкого літнього десерту.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

яйця — 3 шт.;

сіль — щіпка;

цукор — 140 г;

ванільний цукор або екстракт — 1 ч. л.;

олія — 100 мл.;

молоко — 150 мл.;

борошно — 8 ст. л.;

розпушувач — 1 ч. л.

Для начинки:

кисломолочний сир — 250 г;

цукрова пудра — 3 ст. л.;

ванільний цукор або екстракт — ⅓ ч. л.;

йогурт або сметана — 2 ст. л.;

яйце — 1 шт.;

свіжа полуниця — 400 г.

Спосіб приготування

Збити яйця з дрібкою солі, цукром і ваніллю до пишної світлої маси. Влити олію та молоко, перемішати.

Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Просіяти борошно з розпушувачем, додати до рідких інгредієнтів і замішати тісто міксером до однорідної консистенції.

Приготування крема. Фото: gospodynka.com.ua

Для начинки протерти сир через сито або збити блендером. Додати пудру, ваніль, йогурт і яйце. Перемішати до кремової текстури.

Приготування пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Форму (Ø 26 см) застелити пергаментом і змастити вершковим маслом. Вилити тісто, викласти зверху сирну масу, потім полуницю.

Шматок пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Випікати в розігрітій духовці при 170 °C 40–45 хвилин, поки пиріг не підрум’яниться і не стане пружним.

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