Французский сырный пирог с клубникой — нежный десерт, который покоряет с первого кусочка

Пирог с клубникой. Фото: gospodynka.com.ua

Этот пирог называют "райским" не просто так: сочетание пышного теста, кремовой творожной начинки и сочной клубники дарит идеальный баланс вкусов. Рецепт с французским характером, который готовится просто, а выглядит празднично — именно то, что нужно для выходного или легкого летнего десерта.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

яйца — 3 шт.;

соль — щепотка;

сахар — 140 г;

ванильный сахар или экстракт — 1 ч. л.;

масло — 100 мл.;

молоко — 150 мл.;

мука — 8 ст. л.;

разрыхлитель — 1 ч. л.

Для начинки:

творог — 250 г;

сахарная пудра — 3 ст. л.;

ванильный сахар или экстракт — ⅓ ч. л.;

йогурт или сметана — 2 ст. л.;

яйцо — 1 шт.;

свежая клубника — 400 г.

Способ приготовления

Взбить яйца со щепоткой соли, сахаром и ванилью до пышной светлой массы. Влить масло и молоко, перемешать.

Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Просеять муку с разрыхлителем, добавить к жидким ингредиентам и замешать тесто миксером до однородной консистенции.

Приготовление крема. Фото: gospodynka.com.ua

Для начинки протереть творог через сито или взбить блендером. Добавить пудру, ваниль, йогурт и яйцо. Перемешать до кремовой текстуры.

Приготовление пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Форму (Ø 26 см) застелить пергаментом и смазать сливочным маслом. Вылить тесто, выложить сверху творожную массу, затем клубнику.

Кусок пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Выпекать в разогретой духовке при 170 °C 40-45 минут, пока пирог не подрумянится и не станет упругим.

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