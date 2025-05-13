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Этот пирог во Франции считается самым лучшим — "райский" десерт

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Дата публикации 13 мая 2025 03:00
Французский сырный пирог с клубникой — нежный десерт, который покоряет с первого кусочка
Пирог с клубникой. Фото: gospodynka.com.ua

Этот пирог называют "райским" не просто так: сочетание пышного теста, кремовой творожной начинки и сочной клубники дарит идеальный баланс вкусов. Рецепт с французским характером, который готовится просто, а выглядит празднично — именно то, что нужно для выходного или легкого летнего десерта.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • яйца — 3 шт.;
  • соль — щепотка;
  • сахар — 140 г;
  • ванильный сахар или экстракт — 1 ч. л.;
  • масло — 100 мл.;
  • молоко — 150 мл.;
  • мука — 8 ст. л.;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.

Для начинки:

  • творог — 250 г;
  • сахарная пудра — 3 ст. л.;
  • ванильный сахар или экстракт — ⅓ ч. л.;
  • йогурт или сметана — 2 ст. л.;
  • яйцо — 1 шт.;
  • свежая клубника — 400 г.

Способ приготовления

Взбить яйца со щепоткой соли, сахаром и ванилью до пышной светлой массы. Влить масло и молоко, перемешать.

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Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Просеять муку с разрыхлителем, добавить к жидким ингредиентам и замешать тесто миксером до однородной консистенции.

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Приготовление крема. Фото: gospodynka.com.ua

Для начинки протереть творог через сито или взбить блендером. Добавить пудру, ваниль, йогурт и яйцо. Перемешать до кремовой текстуры.

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Приготовление пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Форму (Ø 26 см) застелить пергаментом и смазать сливочным маслом. Вылить тесто, выложить сверху творожную массу, затем клубнику.

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Кусок пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Выпекать в разогретой духовке при 170 °C 40-45 минут, пока пирог не подрумянится и не станет упругим.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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