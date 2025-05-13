Французский сырный пирог с клубникой — нежный десерт, который покоряет с первого кусочка

Этот пирог во Франции считается самым лучшим — "райский" десерт
Этот пирог называют "райским" не просто так: сочетание пышного теста, кремовой творожной начинки и сочной клубники дарит идеальный баланс вкусов. Рецепт с французским характером, который готовится просто, а выглядит празднично — именно то, что нужно для выходного или легкого летнего десерта.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- яйца — 3 шт.;
- соль — щепотка;
- сахар — 140 г;
- ванильный сахар или экстракт — 1 ч. л.;
- масло — 100 мл.;
- молоко — 150 мл.;
- мука — 8 ст. л.;
- разрыхлитель — 1 ч. л.
Для начинки:
- творог — 250 г;
- сахарная пудра — 3 ст. л.;
- ванильный сахар или экстракт — ⅓ ч. л.;
- йогурт или сметана — 2 ст. л.;
- яйцо — 1 шт.;
- свежая клубника — 400 г.
Способ приготовления
Взбить яйца со щепоткой соли, сахаром и ванилью до пышной светлой массы. Влить масло и молоко, перемешать.
Просеять муку с разрыхлителем, добавить к жидким ингредиентам и замешать тесто миксером до однородной консистенции.
Для начинки протереть творог через сито или взбить блендером. Добавить пудру, ваниль, йогурт и яйцо. Перемешать до кремовой текстуры.
Форму (Ø 26 см) застелить пергаментом и смазать сливочным маслом. Вылить тесто, выложить сверху творожную массу, затем клубнику.
Выпекать в разогретой духовке при 170 °C 40-45 минут, пока пирог не подрумянится и не станет упругим.
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