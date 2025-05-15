Райский сырный торт с черникой — простой итальянский рецепт с нежным вкусом

Этот торт в Италии считается самым лучшим — "Райский" десерт
Этот творожный торт с черникой настолько нежный и вкусный, что в Италии его называют райским. Минимум усилий — и на столе ароматная выпечка с нежным кремом и сочными ягодами. Идеальный десерт к чаю или кофе.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- яйца — 3 шт.;
- соль — щепотка;
- сахар — 120 г;
- ванильный сахар или экстракт — 0,5 ч. л.;
- молоко — 150 мл.;
- масло — 100 мл.;
- сода — 1 ч. л.;
- мука — 8 ст. л.
Для творожной начинки:
- творог кисломолочный — 250 г;
- сахарная пудра — 2 ст. л;
- ванильный сахар или экстракт — 0,3 ч. л.;
- яйцо — 1 шт.;
- йогурт или сметана — 2 ст. л.;
- черника (свежая или замороженная) — 100 г.
Способ приготовления
Для теста взбить яйца со щепоткой соли, сахаром и ванилью до светлой рыхлой массы. Добавить молоко и растительное масло, перемешать. Просеять муку с содой и замешать однородное тесто.
Творог перетереть через сито или пробить блендером вместе с пудрой, ванилью, яйцом, йогуртом или сметаной — должна получиться нежная кремовая масса.
Форму Ø26 см смазать сливочным маслом и выстелить пергаментом. Вылить тесто, сверху хаотично разложить творожную массу и ягоды.
Выпекать в разогретой духовке при 170 °C примерно 35-40 минут. Остывший торт посыпать пудрой и подавать с чаем.
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