Райский сырный торт с черникой — простой итальянский рецепт с нежным вкусом

Пирог с черникой. Фото: gospodynka.com.ua

Этот творожный торт с черникой настолько нежный и вкусный, что в Италии его называют райским. Минимум усилий — и на столе ароматная выпечка с нежным кремом и сочными ягодами. Идеальный десерт к чаю или кофе.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

яйца — 3 шт.;

соль — щепотка;

сахар — 120 г;

ванильный сахар или экстракт — 0,5 ч. л.;

молоко — 150 мл.;

масло — 100 мл.;

сода — 1 ч. л.;

мука — 8 ст. л.

Для творожной начинки:

творог кисломолочный — 250 г;

сахарная пудра — 2 ст. л;

ванильный сахар или экстракт — 0,3 ч. л.;

яйцо — 1 шт.;

йогурт или сметана — 2 ст. л.;

черника (свежая или замороженная) — 100 г.

Способ приготовления

Для теста взбить яйца со щепоткой соли, сахаром и ванилью до светлой рыхлой массы. Добавить молоко и растительное масло, перемешать. Просеять муку с содой и замешать однородное тесто.

Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Творог перетереть через сито или пробить блендером вместе с пудрой, ванилью, яйцом, йогуртом или сметаной — должна получиться нежная кремовая масса.

Творожная масса. Фото: gospodynka.com.ua

Форму Ø26 см смазать сливочным маслом и выстелить пергаментом. Вылить тесто, сверху хаотично разложить творожную массу и ягоды.

Приготовление пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Выпекать в разогретой духовке при 170 °C примерно 35-40 минут. Остывший торт посыпать пудрой и подавать с чаем.

Готовый пирог Фото: gospodynka.com.ua

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