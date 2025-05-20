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Японський яблучний пиріг за 5 хвилин про який ніхто не знає

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Дата публікації: 20 травня 2025 03:00
Японський яблучний пиріг із лимонною цедрою за 5 хвилин — швидкий рецепт
Яблучний пиріг. Фото: gospodynka.com.ua

Цей японський яблучний пиріг готується за 5 хвилин, має ніжну текстуру, легку кислинку лимона та аромат ванілі — ідеальний варіант, коли хочеться домашньої випічки без довгих приготувань.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • яйця — 3 шт.;
  • цукор — 150 г;
  • ванільний цукор або екстракт — 1 ч. л.;
  • молоко — 80 мл.;
  • олія — 100 мл.;
  • борошно — 6–7 ст. л.;
  • розпушувач — 1 ч. л.;
  • лимонний сік — 0,5 лимона;
  • яблука — 3 шт.;
  • цедра — з 1 лимона;
  • вершкове масло — для змащування форми.

Спосіб приготування

Збити яйця з цукром та ванільним цукром до світлої пишної маси. Додати молоко й олію, ретельно перемішати.

смачний японський яблучний пиріг
Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Просіяти борошно разом із розпушувачем і частинами ввести в тісто, замішуючи віничком до однорідності. Влити лимонний сік.

смачний японський яблучний пиріг замість шарлотки
Тісто та яблука. Фото: gospodynka.com.ua

Яблука очистити, нарізати дрібними кубиками й змішати з лимонною цедрою. Форму діаметром 23 см змастити вершковим маслом.

японський пиріг з яблуками та лимоном
Шматок пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Вилити половину тіста, викласти яблука, накрити залишками тіста. Випікати в розігрітій до 170 °C духовці протягом 35–40 хвилин до золотистої скоринки. Дати охолонути й подавати.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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