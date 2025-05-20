Японський яблучний пиріг із лимонною цедрою за 5 хвилин — швидкий рецепт

Японський яблучний пиріг за 5 хвилин про який ніхто не знає
Цей японський яблучний пиріг готується за 5 хвилин, має ніжну текстуру, легку кислинку лимона та аромат ванілі — ідеальний варіант, коли хочеться домашньої випічки без довгих приготувань.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- яйця — 3 шт.;
- цукор — 150 г;
- ванільний цукор або екстракт — 1 ч. л.;
- молоко — 80 мл.;
- олія — 100 мл.;
- борошно — 6–7 ст. л.;
- розпушувач — 1 ч. л.;
- лимонний сік — 0,5 лимона;
- яблука — 3 шт.;
- цедра — з 1 лимона;
- вершкове масло — для змащування форми.
Спосіб приготування
Збити яйця з цукром та ванільним цукром до світлої пишної маси. Додати молоко й олію, ретельно перемішати.
Просіяти борошно разом із розпушувачем і частинами ввести в тісто, замішуючи віничком до однорідності. Влити лимонний сік.
Яблука очистити, нарізати дрібними кубиками й змішати з лимонною цедрою. Форму діаметром 23 см змастити вершковим маслом.
Вилити половину тіста, викласти яблука, накрити залишками тіста. Випікати в розігрітій до 170 °C духовці протягом 35–40 хвилин до золотистої скоринки. Дати охолонути й подавати.
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