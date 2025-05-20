Японський яблучний пиріг із лимонною цедрою за 5 хвилин — швидкий рецепт

Яблучний пиріг. Фото: gospodynka.com.ua

Цей японський яблучний пиріг готується за 5 хвилин, має ніжну текстуру, легку кислинку лимона та аромат ванілі — ідеальний варіант, коли хочеться домашньої випічки без довгих приготувань.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

яйця — 3 шт.;

цукор — 150 г;

ванільний цукор або екстракт — 1 ч. л.;

молоко — 80 мл.;

олія — 100 мл.;

борошно — 6–7 ст. л.;

розпушувач — 1 ч. л.;

лимонний сік — 0,5 лимона;

яблука — 3 шт.;

цедра — з 1 лимона;

вершкове масло — для змащування форми.

Спосіб приготування

Збити яйця з цукром та ванільним цукром до світлої пишної маси. Додати молоко й олію, ретельно перемішати.

Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Просіяти борошно разом із розпушувачем і частинами ввести в тісто, замішуючи віничком до однорідності. Влити лимонний сік.

Тісто та яблука. Фото: gospodynka.com.ua

Яблука очистити, нарізати дрібними кубиками й змішати з лимонною цедрою. Форму діаметром 23 см змастити вершковим маслом.

Шматок пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Вилити половину тіста, викласти яблука, накрити залишками тіста. Випікати в розігрітій до 170 °C духовці протягом 35–40 хвилин до золотистої скоринки. Дати охолонути й подавати.

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