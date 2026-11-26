Обувь. Фото: magnific

Черные сапоги давно стали привычным выбором на холодный сезон, но гардероб не должен ограничиваться одним цветом обуви. Этой зимой модницы обращают внимание на кремовые, светло-коричневые и красные модели, способные подарить совершенно другой вид даже уже знакомому комплекту одежды.

Новини.LIVE со ссылкой на Cosmopolitan предлагает рассмотреть три варианта, которыми можно заменить привычную черную пару.

Реклама

Какие цвета сапог выбрать на зиму 2026 года

Кремовые сапоги

Кремовая обувь привлекает внимание уже самым цветом. Оно заметно отличается от привычных темных сапог, поэтому даже простая комбинация с пальто или пуховиком выглядит совсем иначе. К тому же в этом оттенке интересно раскрываются разные фасоны: модели с острым мысом и тонким подбором придают образу утонченности, а сапоги с квадратным носком и массивным каблуком создают более выразительный силуэт. Кремовую пару можно носить со светлой экошубой, молочным пальто или одеждой с анималистическими принтами.

Кремовые сапоги в образе. Фото: Instagram/petrovskka

Светло-коричневые сапоги

Читайте также:

Если полностью отказываться от темной обуви не хочется, присмотритесь к коричневым сапогам. Они остаются практичным выбором для повседневных комплектов, но не выглядят такими строгими, как черные модели. Интересно выглядят светло-коричневые оттенки, которые будут хорошо заметны рядом с денимом, бежевой верхней одеждой и вещами из замши.

Стильные сапоги в образе. Фото: Instagram/lucilegtu

Этот цвет уже появлялся в повседневных образах Тейлор Свифт и Джиджи Хадид . Их пример показывает, что коричневые сапоги не обязательно оставлять для особых выходов. Они вполне уместны и в обычном городском гардеробе.

Красные сапоги

Красная обувь – выбор для тех, кто не боится сделать его главной деталью образа. В 2026 году внимание привлекают томатные, вишневые и рубиновые оттенки. Каждый из них по-своему меняет впечатление от комплекта: томатный придает яркости, вишневый выглядит сдержаннее, а рубиновый становится заметным цветовым акцентом.

Красные сапоги в образе. Фото: Instagram/justinevernimmen

Чтобы такие сапоги не спорили с остальной одеждой, можно начать со знакомых вещей: джинсов, кожаной куртки, замшевого пальто или трикотажного платья. Красная пара сама будет привлекать взгляды, поэтому складывать вокруг нее сложный комплект совсем не обязательно.

Черные сапоги никуда не исчезают из моды, но эти три альтернативы позволяют взглянуть на зимний гардероб несколько иначе. Кремовые подойдут для светлых комплектов, коричневые станут спокойной заменой черным, а красные придадут цвету привычной повседневной одежде.

Раньше мы писали о том, что зимняя обувь уже давно не ограничивается классическими сапогами и ботинками. В этом сезоне в гардеробе найдется место для моделей с интересными деталями и выразительным силуэтом, которые хочется сделать заметной частью образа. Стилист Яна Луцишин показала четыре варианта обуви на зиму 2027 года и продемонстрировала, с чем их совмещать.

Также мы сообщали, что француженки обнаружили ботильоны, которые не приходится подбирать под каждый отдельный образ. Их главная особенность — свободное голенище со складками у лодыжки, придающая обуви немного небрежного вида.