Взуття. Фото: magnific

Чорні чоботи давно стали звичним вибором на холодний сезон, але гардероб не повинен обмежуватися одним кольором взуття. Цієї зими модниці звертають увагу на кремові, світло-коричневі та червоні моделі, які здатні подарувати зовсім інший вигляд навіть вже знайомому комплекту одягу.

Новини.LIVE з посиланням на Cosmopolitan пропонує розглянути три варіанти, якими можна замінити звичну чорну пару.

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Які кольори чобіт обрати на зиму 2026 року

Кремові чоботи

Кремове взуття привертає увагу вже самим кольором. Воно помітно відрізняється від звичних темних чобіт, тому навіть проста комбінація з пальтом чи пуховиком має зовсім інший вигляд. До того ж у цьому відтінку цікаво розкриваються різні фасони: моделі з гострим мисом і тонким підбором додають образу витонченості, а чоботи з квадратним носком і масивним каблуком створюють виразніший силует. Кремову пару можна носити зі світлою екошубою, молочним пальтом або одягом з анімалістичними принтами.

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Кремові чоботи в образі. Фото: Instagram/petrovskka

Світло-коричневі чоботи

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Якщо повністю відмовлятися від темного взуття не хочеться, придивіться до коричневих чобіт. Вони залишаються практичним вибором для повсякденних комплектів, але не мають такого суворого вигляду, як чорні моделі. Цікавий вигляд мають світло-коричневі відтінки, які будуть добре помітні поруч із денімом, бежевим верхнім одягом і речами із замші.

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Стильні чоботи в образі. Фото: Instagram/lucilegtu

Цей колір уже з'являвся у повсякденних образах Тейлор Свіфт та Джіджі Хадід. Їхній приклад показує, що коричневі чоботи не обов'язково залишати для особливих виходів. Вони цілком доречні й у звичайному міському гардеробі.

Червоні чоботи

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Червоне взуття — вибір для тих, хто не боїться зробити його головною деталлю образу. У 2026 році увагу привертають томатні, вишневі та рубінові відтінки. Кожен із них по-своєму змінює враження від комплекту: томатний додає яскравості, вишневий має стриманіший вигляд, а рубіновий стає помітним кольоровим акцентом.

Червоні чоботи в образі. Фото: Instagram/justinevernimmen

Щоб такі чоботи не сперечалися з рештою одягу, можна почати зі знайомих речей: джинсів, шкіряної куртки, замшевого пальта або трикотажної сукні. Червона пара сама привертатиме погляди, тому складати навколо неї складний комплект зовсім не обов'язково.

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Чорні чоботи нікуди не зникають із моди, але ці три альтернативи дають змогу поглянути на зимовий гардероб трохи інакше. Кремові підійдуть для світлих комплектів, коричневі стануть спокійною заміною чорним, а червоні додадуть кольору звичному повсякденному одягу.

Раніше ми писали про те, що зимове взуття вже давно не обмежується класичними чоботами й черевиками. Цього сезону в гардеробі знайдеться місце для моделей із цікавими деталями та виразним силуетом, які хочеться зробити помітною частиною образу. Модна блогерка Яна Луцишин показала чотири варіанти взуття на зиму 2027 року та продемонструвала, з чим їх поєднувати.

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Також ми повідомляли, що француженки знайшли ботильйони, які не доводиться підбирати під кожен окремий образ. Їхня головна особливість — вільна халява зі складками біля щиколотки, що додає взуттю трохи недбалого вигляду.