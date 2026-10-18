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Головна Мода Не банальні чорні чоботи: модель, яку носять Тейлор Свіфт і Белла Хадід

Не банальні чорні чоботи: модель, яку носять Тейлор Свіфт і Белла Хадід

Ua ru
18 жовтня 2026 08:33
Під джинси та мініспідниці: чоботи, які обирають Тейлор Свіфт і Белла Хадід
Белла Хадід. Фото: Instagram/bhadidmidias

Восени коричневий колір нагадує про каву, шоколад і опале листя. Тепер він помітний і у взутті: коричневі чоботи знову носять модниці. У когось це високі чоботи на підборах, у когось — коротші моделі на пласкій підошві. Таке взуття легко вписати в гардероб, адже воно пасує до джинсів, спідниць і суконь. А ще коричневі чоботи можуть замінити чорні, коли хочеться трохи змінити звичні осінні образи.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Cosmopolitan.

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Коричневі чоботи восени 2026 року: як їх носять Тейлор Свіфт і Белла Хадід

Тейлор Свіфт обрала коричневі чоботи для появи на шоу Saturday Night Live. Співачка прийшла в мінісукні в клітинку з відкритими плечима від Simkhai та високих чоботах Burberry. Поєднання короткої сукні й високого взуття пасує для осіннього вечора, коли вже хочеться вдягнутися тепліше, але не ховати ноги під довгим одягом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Белла Хадід показала, що коричневі чоботи пасують і до яскравих речей. На вулицях Нью-Йорка модель з’явилася в короткій помаранчевій сукні з рукавами 3/4 від Oddli. Поверх неї був вельветовий тренч, а в руках Белла несла велику сумку Staud у тон високим чоботам Sergio Rossi. Помаранчевий і коричневий мають насичений вигляд разом, тому боятися яскравих суконь у парі з таким взуттям не варто.

Белла Хадід показала стильну пару взуття на осінь
Белла Хадід в Нью-Йорку. Фото: Diggy, Instagram/bhadidmidias

На щодень підійдуть прямі джинси, білий лонгслів, светр і довгий тренч. Саме таке поєднання часто можна побачити в образах fashion-інфлюенсерок. Коричневі чоботи пасуватимуть до кожної з цих речей, тож не доведеться купувати щось нове, аби спробувати тренд.

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Для образу зі спідницею можна вибрати довжину міді, додати сорочку та замшеву куртку. Інший варіант — трикотажна сукня з високими чоботами. Обидва поєднання підійдуть для осінніх днів, а саме взуття допоможе зробити навіть простий комплект цікавішим.

Раніше ми писали про те, що Емілія Кларк прийшла на показ Alexander McQueen у Лондоні в твідовому костюмі, який важко сплутати з класичним діловим комплектом. Округлі плечі жакета, короткі шорти й широкий шкіряний пояс створили незвичне поєднання об’ємного верху та відкритих ніг. Розглядаємо образ акторки, який привернув увагу на Лондонському тижні моди.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Філіппін Леруа-Больє, відома за роллю Сільві у серіалі "Емілі в Парижі", з’явилася на парфумерному вечорі в Бразилії в сукні українського бренду BEVZA. Біла максісукня з відкритими плечима та об’ємними складками стала головною деталлю її образу.

мода взуття Белла Хадід Тейлор Свіфт стиль
Юлія Хівренко - редактор, експерт в рубриці "мода"
Автор:
Юлія Хівренко

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