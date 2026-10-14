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Головна Мода Бордовий у гардеробі: 5 ідей, як носити головний колір осені

Бордовий у гардеробі: 5 ідей, як носити головний колір осені

Ua ru
14 жовтня 2026 18:17
Бордовий в гардеробі — головний суперник чорного: як носити його цієї осені
Бордові речі в гардеробі. Фото: magnific

Осінній гардероб природно поповнюється темними й насиченими відтінками. Зазвичай у цей час ми обираємо чорний, сірий і коричневий, але цього сезону варто придивитися до бордового. Вулична мода Копенгагена, Лондона, Мілана, Нью-Йорка та Парижа показує, як цей колір вписується в повсякденні комплекти й незвичніші поєднання.

Новини.LIVE з посиланням на Elle розповість про що саме йде мова.

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Бордовий колір в осінніх образах

Почати можна з однієї бордової речі, яка привертатиме увагу. Наприклад, шкіряної спідниці міді, жакета з виразною лінією плечей або трикотажного светра. Такі речі можна комбінувати зі звичним одягом: білою сорочкою, джинсами чи чорними брюками-палаццо. Завдяки цьому навіть одна нова покупка допоможе освіжити знайомі комплекти.

Речі в бордовому відтінку можна поєднати зі звичним одягом
Осінній образ з цікавою деталлю. Фото: Elle

Бордовий не обов'язково поєднувати лише з базовими кольорами. Streetstyle-героїні носять його разом із ніжно-рожевим, небесно-блакитним, бузковим та оливковим. Ці комбінації змінюють звичне сприйняття бордового, який часто асоціюють зі стриманою осінньою палітрою.

Ще один варіант — зібрати образ повністю в бордових тонах. Щоб він не здавався одноманітним, варто поєднувати різні матеріали: гладку шкіру, приємний на дотик трикотаж, напівпрозорі тканини та щільну костюмну вовну. Відтінки теж можуть відрізнятися. Винний, сливовий і темно-вишневий доповнюють один одного та додають комплекту глибини.

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Образ в бордовому відтінку. Фото: Elle

Якщо не хочеться одягатися в один колір, можна обмежитися аксесуарами. Бордові сумка, сонцезахисні окуляри, хустка, колготки або шкарпетки стануть помітною деталлю в повсякденному образі. Окремої уваги заслуговує взуття. Бордові балетки, гостроносі туфлі та високі чоботи пасуватимуть до осінніх комплектів і допоможуть підтримати обрану кольорову гаму.

Раніше ми писали про те, що дорогий гардероб не обов’язково має складатися з дизайнерських речей і впізнаваних логотипів. Стилістка Наталі Карлайл, яка працювала із заможними клієнтками, назвала базові речі, на які варто звернути увагу жінкам після 40 років. Серед них — біла футболка, жакет, вдало підібрані джинси та кашеміровий джемпер.

Також Новини.LIVE повідомляли, що шкіряна косуха, яка ще кілька сезонів тому була одним із найпопулярніших варіантів верхнього одягу, поступово поступається місцем іншим моделям. Замість звичної куртки можна спробувати жакет під зміїну шкіру, тренч або інші фасони, які пропонує стилістка Анна Севрюкова. Вони допоможуть освіжити гардероб і створити образи для різних нагод.

мода речі стиль стильні образи жіночий одяг
Юлія Хівренко - редактор, експерт в рубриці "мода"
Автор:
Юлія Хівренко

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