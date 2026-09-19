Колір, якого не чекали восени: у моді куртки саме такого відтінку

Дівчина в коричневій куртці. Фото: magnific

Осінній гардероб поступово змінюється: на зміну легким речам приходять светри, куртки та інший верхній одяг. Шкіряна куртка традиційно залишається серед найпопулярніших варіантів на прохолодну погоду. Але цього сезону дизайнери пропонують відійти від звичних чорних і коричневих моделей та звернути увагу на червоний колір.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Vogue.

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Який колір куртки став модним у 2026 році

Червона шкіра з’явилася одразу в кількох колекціях сезону осінь-зима 2026/2027. У Balenciaga показали об’ємну куртку з високим коміром і побудували навколо неї повністю червоний образ. У Isabel Marant обрали інший підхід — приталену двобортну модель насиченого томатного кольору.

Isabel Marant. Фото з Vogue

McQueen звернулися до естетики 2000-х. Бренд показав коротку байкерську куртку бордового кольору, яку поєднав зі спідницею з низькою посадкою. У Prada червона гама з’явилася в іншій популярній моделі — бомбері.

Prada. Фото з Vogue

Червона шкіряна куртка давно присутня не лише на подіумах. Один із найвідоміших прикладів — образ героя Бреда Пітта у "Бійцівському клубі". Його куртка стала частиною впізнаваного образу персонажа та однією з речей, які асоціюються з бунтарською естетикою.

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У березні 2026 року червона шкіра знову опинилася в центрі уваги. Белла Гадід з’явилася в першій сцені серіалу Раяна Мерфі "Краса" на мотоциклі, одягнена в червоний шкіряний комплект. Образ одразу привернув увагу й швидко почав обговорюватися у модному контексті.

Кадр із серіалу "Краса". Фото з Vogue

Чорну або коричневу шкіряну куртку легше вписати у повсякденний гардероб, адже вона пасує до більшості речей. Червона модель потребує трохи більше уваги, зате може повністю змінити навіть простий образ. Саме тому цієї осені варто придивитися до неї, якщо звичні кольори верхнього одягу вже набридли.

Раніше ми писали про те, що поки вересень ще дозволяє обходитися без куртки, саме час переглянути осінній гардероб. Деякі моделі, які кілька років тому були звичним вибором, у 2026 році стилісти радять замінити на інші фасони.

Також Новини.LIVE повідомляли, що температура повітря на вулиці помітно падає, тому літнього одягу вже не завжди достатньо. Для такої погоди ще не потрібне пальто — вистачить кількох легких речей, які можна накинути поверх футболки чи топа.