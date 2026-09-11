Цю куртку можна носити у 20, 40 і 60 років: трендова модель цієї осені

Жінка в тренчі. Фото: magnific

Восени саме верхній одяг часто визначає весь образ. Однією з моделей, яка з року в рік не зникає з гардеробів і легко поєднується з різними речами, залишається класичний тренч. Цієї осені його знову називають однією з найвдаліших покупок сезону.

Новини.LIVE розповість, як носити тренч у різному віці та з чим його поєднувати.

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Класичний тренч — річ, яка пасує майже всім

Тренч давно перестав бути лише плащем для прохолодної та дощової погоди. Колись його створили для військових, а згодом він перекочував у повсякденний гардероб і став класикою. Його можна носити з джинсами, брюками, сукнями, спідницями та навіть спортивними речами.

Просто потрібно знайти свою довжину та посадку. Комусь більше пасуватиме вільна модель нижче коліна, комусь — тренч чіткої форми з поясом. Вік тут не має особливого значення, адже одну й ту саму річ можна стилізувати по-різному.

Стильний тренч. Фото з Instagram

У 20 років

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Тренч можна носити розстебнутим поверх худі, залишивши капюшон зовні. До такого поєднання підійдуть широкі джинси та масивні кросівки. Вийде дуже зручний образ.

У 40 років

Класичний тренч добре поєднується з прямими брюками та джемпером. Взуття можна обрати залежно від настрою — лофери для більш стриманого образу або ботильйони для прохолодної погоди. В якості аксесуара підійде сумка чіткої форми.

У 60 років

Тренч можна підкреслити поясом на талії або зав'язати його ззаду, залишивши плащ вільним. Гарний вигляд він матиме з прямими штанами, спідницею міді та теплим джемпером. Доповнити образ можна шарфом і зручними шкіряними черевиками.

У яку погоду варто носити тренч

Найчастіше тренч дістають із шафи навесні та восени. Він добре захищає від вітру, а моделі з водовідштовхувальної тканини стануть у пригоді й під час невеликого дощу. У холодніші дні його носять поверх светра, водолазки чи інших речей, створюючи багатошаровий образ.

Для офісу більше підійде класична модель довжиною до коліна або нижче. Для щоденного носіння можна обрати більш вільний тренч оверсайз. Пояс, великі ґудзики та інші деталі допоможуть змінити посадку речі й зробити силует таким, як вам подобається.

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