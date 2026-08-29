2 куртки, які вийшли з моди цієї осені: стильна їм альтернатива

Дівчина у шкіряній куртці. Фото: magnific

Поки на вулиці ще тепло, про верхній одяг можна не думати. Але вже скоро погода змусить дістати їх із шафи. І тут виникає питання: що носити, щоб образ був сучасним? Не всі моделі, які ми звикли бачити в гардеробах, залишаються актуальними. Деякі куртки краще замінити на інші варіанти.

Редакція Новини.LIVE розповість, на які саме.

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Обтисла куртка

Куртки, які сильно обтягують фігуру і підкреслюють талію, вже не такі популярні. Раніше їх часто носили з джинсами, сукнями та чоботами. Тепер вони мають старомодний вигляд.

Хороша заміна — шкіряний бомбер із високим коміром. Він має вільніший крій та цікавіший формат. Його можна носити з джинсами, брюками, спідницею або сукнею.

Дівчина в шкіряній куртці. Фото з Instagram

Коротка джинсова куртка

Коротка джинсова куртка, яка закінчується на талії, теж поступово втрачає популярність. Така модель не дуже зручна восени: спину не закриває, від вітру не рятує, та й поєднати її з деякими речами складно.

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Замість неї можна взяти робочу куртку у стилі workwear. У неї зазвичай прямий крій, великі кишені та проста застібка. Вона нагадує куртку, яку можна було б побачити на будівельнику чи механіку, але в сучасному гардеробі така річ має зовсім інакший вигляд.

Куртка у стилі workwear. Фото з Instagram

Не треба носити її лише з джинсами. Спробуйте поєднати куртку з класичними брюками, довгою спідницею або шовковими штанами. Контраст між грубішим верхом і жіночними чи класичними речами покращує загальний образ.

Раніше ми писали про те, чому стилісти радять зупинити свій вибір саме на бомбері. Але при виборі фасону потрібно враховувати деякі нюанси, щоб потім не довелося довго думати над стилізацією.

Також Новини.LIVE повідомляли, що вітровки в стилі 90-х теж повертаються в моду. Вони чудово впишуться в сучасний гардероб.