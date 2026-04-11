Головна Мода Трендові вітровки з 90-х для сучасного гардеробу

Трендові вітровки з 90-х для сучасного гардеробу

Дата публікації: 11 квітня 2026 11:15
Тренд, який повернувся: вітровки з 90-х у новому вигляді
Дівчина у вітровці. Фото: freepik

Цього року демісезонний верхній одяг дарує нам безліч варіантів: від класичних пальто та тренчів, а а також замшевих курток, джинсовок і легких накидок. Але найбільше уваги заслуговує герой 90-х — вітровка. Вона не просто захищає від вітру, а стає універсальною базовою річчю, яка додає свіжості та кольору будь-якому образу.

Розповідає Новини.LIVE з посиланням на Harper`s Bazaar.

Чому вітровка знову у моді

Спочатку це був чисто утилітарний предмет гардероба: легкий, компактний і зручний. Сьогодні ж вона перетворилася на стильну річ, яка вписується практично в будь-який образ — від спортивного до міського casual. Сучасні матеріали, як-от нейлон і поліестер, дозволяють вітровці бути легкою, практичною та водночас стильною.

Ідеї, як носити вітровку у 2026 році

Яскраві акценти

Забудьте про класичні сині джинси та чорні кросівки. Спробуйте білі штани з червоними кросівками — навіть темно-синя вітровка тоді засяє по-новому. Додайте легку солом’яну сумку замість звичайної шкіряної, і ваш образ одразу стане більш весняним та невимушеним.

Вітровка з класичними речами

Хочете, щоб спортивна куртка мала більш серйозний вигляд? Поєднуйте її зі штанами зі складками та туфлями на підборах. Сорочка з коміром-стійкою пом’якшить формальність і зробить образ сучасним.

Вітровка та спідниця

Так, ця куртка чудовий вигляд буде мати зі спідницями. Технічна тканина, нейлонова куртка і мінімалістичні сандалі з ремінцями створять стильний вечірній образ.

Джинси та вітровка

Найпростіший і універсальний варіант — поєднання з джинсами. Вільні джинси, облягаючий трикотаж і окуляри-авіатори зроблять look завершеним і сучасним.

Шорти з високими черевиками

Сміливий, але стильний варіант для мінливої весняної погоди. Вітровка, шорти і черевики до колін дозволяють залишатися в теплі та створюють невимушений експериментальний образ.

Раніше ми писали про те, яка куртка стане хітом 2026 року на думку Андре Тана. Вона гарно підкреслює фігуру і має ефектний вигляд.

Також Новини.LIVE повідомляли, які речі з 90-х можна буде побачити на модницях у 2026 році. Мова про базу сучасного міського стилю.

Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
Реклама

