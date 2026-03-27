Несподіваний фаворит весни-2026: спідниця, що зачаровує

Дівчина в гарній спідниці. Фото: freepik

Про її повернення навіть не доводиться говорити — плісирована мідіспідниця ніколи не зникала з поля модного зору. І ось зараз, попри всі прогнози та нові тренди, її знову обирають фешн-інфлуенсерки.

Розповідає Новини.LIVE з посиланням на Vogue.

Чому варто обрати саме цю спідницю на весну

Вона може змінювати свій настрій, підлаштовуючись під сезон, але та сама гра текстури, що створюється плісируванням, залишається улюбленою деталлю всіх стилізацій. Тож саме час діставати спідницю з шафи і носити її.

Сьогоднішні образи з плісированою міді вже не такі класично ошатні. Їх мета показати її більш сміливу, брутальну сторону. Поєднуйте спідницю з грубими черевиками або кросівками, накиньте поверх оверсайз-бомбер чи регбійний топ. Не бійтеся контрастів у текстурах і пропорціях — це робить міський лук сучасним і яскравим.

Образ зі спідницею в сірих тонах. Фото: Instagram/elisaboto

Для вечірніх виходів або офіційних подій плісировану міді можна підкреслити більш стриманими, але стильними елементами: поло, вкорочений жакет і білі туфлі зроблять образ легким, але при цьому помітним. Ви точно не залишитесь непоміченою.

Образ зі світлою спідницею. Фото: Instagram/emilisindlev

І ще один важливий момент заключається втому, що міді — це довжина, яка підходить практично всім, і плісирована спідниця робить її ще більш універсальною. Коли два такі універсальні елементи зустрічаються в гардеробі, вони стають справжнім "гравцем на полі" моди.

Якщо у вас ще немає своєї плісированої міді, то саме час її придбати — вона завжди буде актуальною, не залежно від сезону чи трендів.

