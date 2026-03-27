Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультРинок нерухомостіМодаТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода Несподіваний фаворит весни-2026: спідниця, що зачаровує

Несподіваний фаворит весни-2026: спідниця, що зачаровує

Ua ru
Дата публікації: 27 березня 2026 18:15
Дівчина в гарній спідниці. Фото: freepik

Про її повернення навіть не доводиться говорити — плісирована мідіспідниця ніколи не зникала з поля модного зору. І ось зараз, попри всі прогнози та нові тренди, її знову обирають фешн-інфлуенсерки. 

Розповідає Новини.LIVE з посиланням на Vogue.

Чому варто обрати саме цю спідницю на весну

Вона може змінювати свій настрій, підлаштовуючись під сезон, але та сама гра текстури, що створюється плісируванням, залишається улюбленою деталлю всіх стилізацій. Тож саме час діставати спідницю з шафи і носити її.

Сьогоднішні образи з плісированою міді вже не такі класично ошатні. Їх мета показати її більш сміливу, брутальну сторону. Поєднуйте спідницю з грубими черевиками або кросівками, накиньте поверх оверсайз-бомбер чи регбійний топ. Не бійтеся контрастів у текстурах і пропорціях — це робить міський лук сучасним і яскравим.

Плісировану спідницю можна поєднувати з різними образами
Образ зі спідницею в сірих тонах. Фото: Instagram/elisaboto

Для вечірніх виходів або офіційних подій плісировану міді можна підкреслити більш стриманими, але стильними елементами: поло, вкорочений жакет і білі туфлі зроблять образ легким, але при цьому помітним. Ви точно не залишитесь непоміченою.

З цією спідницею ви не залишитесь поза увагою
Образ зі світлою спідницею. Фото: Instagram/emilisindlev

І ще один важливий момент заключається втому, що міді — це довжина, яка підходить практично всім, і плісирована спідниця робить її ще більш універсальною. Коли два такі універсальні елементи зустрічаються в гардеробі, вони стають справжнім "гравцем на полі" моди.

Якщо у вас ще немає своєї плісированої міді, то саме час її придбати — вона завжди буде актуальною, не залежно від сезону чи трендів.

Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації