Неожиданный фаворит весны-2026: юбка, что завораживает

Девушка в красивой юбке. Фото: freepik

О ее возвращении даже не приходится говорить — плиссированная миди-юбка никогда не исчезала из поля модного зрения. И вот сейчас, несмотря на все прогнозы и новые тренды, ее снова выбирают фэшн-инфлуенсеры.

Рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Vogue.

Почему стоит выбрать именно эту юбку на весну

Она может менять свое настроение, подстраиваясь под сезон, но та самая игра текстуры, создаваемая плиссировкой, остается любимой деталью всех стилизаций. Так что самое время доставать юбку из шкафа и носить ее.

Сегодняшние образы с плиссированной миди уже не такие классически нарядные. Их цель показать ее более смелую, брутальную сторону. Сочетайте юбку с грубыми ботинками или кроссовками, накиньте наверх оверсайз-бомбер или регбийный топ. Не бойтесь контрастов в текстурах и пропорциях — это делает городской лук современным и ярким.

Образ с юбкой в серых тонах. Фото: Instagram/elisaboto

Для вечерних выходов или официальных событий плиссированную миди можно подчеркнуть более сдержанными, но стильными элементами: поло, укороченный жакет и белые туфли сделают образ легким, но при этом заметным. Вы точно не останетесь незамеченной.

Образ со светлой юбкой. Фото: Instagram/emilisindlev

И еще один важный момент заключается в том, что миди — это длина, которая подходит практически всем, и плиссированная юбка делает ее еще более универсальной. Когда два таких универсальных элемента встречаются в гардеробе, они становятся настоящим "игроком на поле" моды.

Если у вас еще нет своей плиссированной миди, то самое время ее приобрести — она всегда будет актуальной, независимо от сезона или трендов.

