Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода Модная юбка сезона, которую обожают стилисты

Модная юбка сезона, которую обожают стилисты

Ua ru
Дата публикации 15 ноября 2025 08:41
обновлено: 08:52
Лучшая юбка зимы-2025 — носите ее хоть каждый день
Женщина в джинсовой юбке. Фото: freepik

Если вы думали провести эту осень без джинсовой миди-юбки, лучше передумайте. Деним снова в игре — он не просто удобен, но и удивительно универсален. В прохладный осенний вечер именно такая юбка спасает образ: не холодно, не скучно, и выглядит безупречно.

Новини.LIVE расскажет, почему эта юбка достойна внимания.

Реклама
Читайте также:

Самая актуальная миди-юбка сезона

Это вещь, которая подходит и к теннискам, и к босоножкам на каблуках, и даже к утилитарным сапогам. Поэтому если в вашем шкафу еще нет джинсовой юбки прямого кроя — самое время это исправить.

Джинсова спідниця прямого крою в тренді
Джинсовая юбка прямого кроя. Фото из Instagram

Модницы давно поняли, что деним — это не про сезон, а про стиль. Юбка-колонна из джинса уместно смотрится и зимой, и летом. Она как "базовая основа", с которой можно создать образ под любое настроение — добавьте рубашку для офиса или короткий топ с блеском для вечеринки, и каждый раз это будет новая история.

Спідниця, що може слугувати основою для різних образів
Юбка со свитером. Фото из Instagram

Этот тренд не исчезает десятилетиями. Просмотрите старые фото своих мам или бабушек — среди них обязательно найдется женщина в джинсовой юбке. И это не случайность, ведь мода просто признает, что некоторые вещи не стареют.

Спідниця, що ніколи не вийде з моди
Юбка в дерзком образе. Фото из Instagram

Если выбираете новую модель — ставьте на классику. Прямой силуэт, аккуратный разрез, чистые линии. Оттенки — голубой, белый, серый или насыщенный индиго.

Детали тоже имеют значение: контрастные швы, пояс с грубой пряжкой или плотная фактура ткани. Это не просто юбка — это база, которая всегда будет актуально выглядеть, даже когда все тренды вокруг изменятся.

Ранее мы писали о том, какая юбка из 90-х снова оказалась в центре внимания.

Также мы сообщали, что кожаная юбка бка стала неотъемлемой частью осеннего гардероба.

мода тренды стиль юбки 2025 год
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации