Лучшая юбка зимы-2025 — носите ее хоть каждый день

Если вы думали провести эту осень без джинсовой миди-юбки, лучше передумайте. Деним снова в игре — он не просто удобен, но и удивительно универсален. В прохладный осенний вечер именно такая юбка спасает образ: не холодно, не скучно, и выглядит безупречно.

Самая актуальная миди-юбка сезона

Это вещь, которая подходит и к теннискам, и к босоножкам на каблуках, и даже к утилитарным сапогам. Поэтому если в вашем шкафу еще нет джинсовой юбки прямого кроя — самое время это исправить.

Модницы давно поняли, что деним — это не про сезон, а про стиль. Юбка-колонна из джинса уместно смотрится и зимой, и летом. Она как "базовая основа", с которой можно создать образ под любое настроение — добавьте рубашку для офиса или короткий топ с блеском для вечеринки, и каждый раз это будет новая история.

Этот тренд не исчезает десятилетиями. Просмотрите старые фото своих мам или бабушек — среди них обязательно найдется женщина в джинсовой юбке. И это не случайность, ведь мода просто признает, что некоторые вещи не стареют.

Если выбираете новую модель — ставьте на классику. Прямой силуэт, аккуратный разрез, чистые линии. Оттенки — голубой, белый, серый или насыщенный индиго.

Детали тоже имеют значение: контрастные швы, пояс с грубой пряжкой или плотная фактура ткани. Это не просто юбка — это база, которая всегда будет актуально выглядеть, даже когда все тренды вокруг изменятся.

