Найкраща мідіспідниця зими-2025 — носіть її хоч щодня

Жінка в джинсовій спідниці. Фото: freepik

Якщо ви думали провести цю осінь без джинсової мідіспідниці, краще передумайте. Денім знову у грі — він не просто зручний, а й дивовижно універсальний. У прохолодний осінній вечір саме така спідниця рятує образ: не холодно, не нудно, і має бездоганний вигляд.

Новини.LIVE розповість, чому ця спідниця варта уваги.

Найактуальніша мідіспідниця сезону

Це річ, яка пасує і до тенісок, і до босоніжок на підборах, і навіть до утилітарних чобіт. Тому якщо у вашій шафі ще немає джинсової спідниці прямого крою — саме час це виправити.

Джинсова спідниця. Фото з Instagram

Модниці давно зрозуміли, що денім — це не про сезон, а про стиль. Спідниця-колона з джинсу має доречний вигляд і взимку, і влітку. Вона наче "базова основа", з якою можна створити образ під будь-який настрій — додайте сорочку для офісу або короткий топ із блиском для вечірки, і щоразу це буде нова історія.

Спідниця зі светром. Фото з Instagram

Цей тренд не зникає десятиліттями. Перегляньте старі фото своїх мам чи бабусь — серед них обов’язково знайдеться жінка в джинсовій спідниці. І це не випадковість, адже мода просто визнає, що деякі речі не старіють.

Спідниця в зухвалому образі. Фото з Instagram

Якщо обираєте нову модель — ставте на класику. Прямий силует, акуратний розріз, чисті лінії. Відтінки — блакитний, білий, сірий або насичений індиго.

Деталі теж мають значення: контрастні шви, пояс із грубою пряжкою чи щільна фактура тканини. Це не просто спідниця — це база, яка завжди матиме актуальний вигляд, навіть коли всі тренди навколо зміняться.

