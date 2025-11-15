Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода Модна спідниця сезону, яку обожнюють стилісти

Модна спідниця сезону, яку обожнюють стилісти

Ua ru
Дата публікації: 15 листопада 2025 08:41
Оновлено: 08:52
Найкраща мідіспідниця зими-2025 — носіть її хоч щодня
Жінка в джинсовій спідниці. Фото: freepik

Якщо ви думали провести цю осінь без джинсової мідіспідниці, краще передумайте. Денім знову у грі — він не просто зручний, а й дивовижно універсальний. У прохолодний осінній вечір саме така спідниця рятує образ: не холодно, не нудно, і має бездоганний вигляд.

Новини.LIVE розповість, чому ця спідниця варта уваги.

Реклама
Читайте також:

Найактуальніша мідіспідниця сезону

Це річ, яка пасує і до тенісок, і до босоніжок на підборах, і навіть до утилітарних чобіт. Тому якщо у вашій шафі ще немає джинсової спідниці прямого крою — саме час це виправити.

Джинсова спідниця прямого крою в тренді
Джинсова спідниця. Фото з Instagram

Модниці давно зрозуміли, що денім — це не про сезон, а про стиль. Спідниця-колона з джинсу має доречний вигляд і взимку, і влітку. Вона наче "базова основа", з якою можна створити образ під будь-який настрій — додайте сорочку для офісу або короткий топ із блиском для вечірки, і щоразу це буде нова історія.

Спідниця, що може слугувати основою для різних образів
Спідниця зі светром. Фото з Instagram

Цей тренд не зникає десятиліттями. Перегляньте старі фото своїх мам чи бабусь — серед них обов’язково знайдеться жінка в джинсовій спідниці. І це не випадковість, адже мода просто визнає, що деякі речі не старіють.

Спідниця, що ніколи не вийде з моди
Спідниця в зухвалому образі. Фото з Instagram

Якщо обираєте нову модель — ставте на класику. Прямий силует, акуратний розріз, чисті лінії. Відтінки — блакитний, білий, сірий або насичений індиго.

Деталі теж мають значення: контрастні шви, пояс із грубою пряжкою чи щільна фактура тканини. Це не просто спідниця — це база, яка завжди матиме актуальний вигляд, навіть коли всі тренди навколо зміняться.

Раніше ми писали про те, яка спідниця з 90-х знову опинилась в центрі уваги.

Також ми повідомляли, що шкіряна спідниця стала невідʼємною частиною осіннього гардеробу.

мода тренди стиль спідниці 2025 рік
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації