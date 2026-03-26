Ретро-кроссовки 1990-х: стильная модель, за которой охотятся все

Кроссовки Adidas.

Если мировые подиумы пытаются удивлять нас футуристическими формами и сияющими тканями, то настоящая уличная мода шагнула в совершенно другую сторону. И главный герой этого тренда — вещь, еще несколько лет назад казавшаяся архаичной и забытой. Речь о кроссовках.

Рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на издание Vogue France.

Какие кроссовки будут носить все в 2026 году

Речь не просто о кроссовках, а вернувшихся после десятилетий забвения культовых замшевых моделях от Adidas, которые сейчас переживают настоящее возрождение.

Что же сделало их такими желанными? Все очень просто. Highsnobiety объясняет это любовью к шоколадным и коричневым оттенкам, которые постепенно стали альтернативой белой обуви, которая долгие годы царила в гардеробах инфлюансеров. Эти теплые цвета вместе с мягкой замшевой текстурой сделали старые модели невероятно современными.

Что самое интересное, эти кроссовки прекрасно вписываются в любой гардероб. Они будут иметь удачный вид с длинным классическим пальто, с объемным трикотажем, и со свободными брюками карго. И не бойтесь чуть-чуть потертых подошв или едва заметных следов времени — в этом даже есть свой шарм. Чем больше они напоминают о прошлом, тем более интересный вид получает ваш образ.

В конце концов, в этой моде есть что-то глубокое ностальгическое. Для многих это возможность ненадолго вернуться в юность, вновь ощутить дух свободы и легкость, казавшихся беззаботными.

