Україна
Трендовые кроссовки, которые покорят уличную моду 2026 года

Трендовые кроссовки, которые покорят уличную моду 2026 года

Ua ru
Дата публикации 19 декабря 2025 13:42
Мировые модницы уже носят эти кроссовки — повторите их выбор
Кроссовки. Фото: freepik

Кроссовки New Balance снова стали самой желанной обувью сезона. Этой зимой особенно популярны две модели — 9060 с футуристическим дизайном и 327 в более сдержанном стиле.

Об этом напомнило издание City Magazine.

Читайте также:

Чем они отличаются и с чем их носить

New Balance существует уже десятки лет, но последние несколько сезонов бренд переживает новый пик популярности. Их кроссовки носят и обычные девушки, и знаменитости. Их обувь реально удобная для целого дня, но при этом имеет актуальный вид.

New Balance 9060

Эта модель сразу бросается в глаза из-за необычного дизайна. Здесь смешаны винтажные элементы с футуристическими линиями. Подошва массивная с волнистыми линиями. Верх состоит из нескольких слоев разных материалов. Цветные блоки расположены несимметрично, что делает кроссовки более заметными.

Модель кросівок, що підкорила своїм дизайном
New Balance 9060. Фото из Instagram

Именно из-за этой заметности 9060 выбирают для спортивных образов. Можно надеть их со спортивками и худи и получится целостный casual look. Или носить с джинсами и оверсайз свитером — тоже будет хорошо.

New Balance 327

Если 9060 — это про яркость, то 327 про сдержанность. Дизайн здесь более классический, хотя тоже с интересными деталями. Самая заметная деталь — большое N на боку. Оно сделано из замши или кожи, и контрастирует с основным цветом кроссовка. Плюс подошва имеет интересную зубчатую текстуру, которая берет начало с беговых моделей 70-х годов.

Модель кросівок в стилі 70-х, але в оновленому вигляді
New Balance 327. Фото из Instagram

Цветовые сочетания обычно более спокойные. Именно поэтому 327 проще вписать в разные образы. Они подходят и под джинсы, и под костюм, и под платье.

С чем носить каждую модель

Для 9060 подходит максимально простой верх. Чем ярче кроссовки, тем спокойнее должен быть остальной образ. Черные джинсы и базовый свитер — идеально. Или спортивки нейтрального цвета с худи.

Кросівки для простих образів
Популярные кроссовки в простом образе. Фото из Instagram

Модель 327 более гибкая в комбинировании. Ее можно носить:

  • с джинсами любого кроя;
  • с костюмными брюками;
  • с мини-юбкой;
  • с платьем миди.

Они добавляют образу легкости, но не делают его слишком спортивным.

Трендовые кроссовки, которые покорят уличную моду 2026 года - фото 4
Модель 327 в разных образах. Фото из Instagram

Интересный вариант — 327 с женственным костюмом. Пиджак, брюки, и вместо лодочек кроссовки. Смотрится современно и удобно, особенно если впереди долгий день, когда надо много ходить.

Ранее мы писали о том, какие кроссовки вполне могут стать новой парой популярной обуви 2026 года.

Также мы сообщали, что кроссовки в стиле 70-х смело можно носить хоть сейчас.

мода тренды обувь кроссовки 2026 год
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
