Мировые модницы уже носят эти кроссовки — повторите их выбор

Кроссовки New Balance снова стали самой желанной обувью сезона. Этой зимой особенно популярны две модели — 9060 с футуристическим дизайном и 327 в более сдержанном стиле.

Об этом напомнило издание City Magazine.

Чем они отличаются и с чем их носить

New Balance существует уже десятки лет, но последние несколько сезонов бренд переживает новый пик популярности. Их кроссовки носят и обычные девушки, и знаменитости. Их обувь реально удобная для целого дня, но при этом имеет актуальный вид.

New Balance 9060

Эта модель сразу бросается в глаза из-за необычного дизайна. Здесь смешаны винтажные элементы с футуристическими линиями. Подошва массивная с волнистыми линиями. Верх состоит из нескольких слоев разных материалов. Цветные блоки расположены несимметрично, что делает кроссовки более заметными.

New Balance 9060. Фото из Instagram

Именно из-за этой заметности 9060 выбирают для спортивных образов. Можно надеть их со спортивками и худи и получится целостный casual look. Или носить с джинсами и оверсайз свитером — тоже будет хорошо.

New Balance 327

Если 9060 — это про яркость, то 327 про сдержанность. Дизайн здесь более классический, хотя тоже с интересными деталями. Самая заметная деталь — большое N на боку. Оно сделано из замши или кожи, и контрастирует с основным цветом кроссовка. Плюс подошва имеет интересную зубчатую текстуру, которая берет начало с беговых моделей 70-х годов.

New Balance 327. Фото из Instagram

Цветовые сочетания обычно более спокойные. Именно поэтому 327 проще вписать в разные образы. Они подходят и под джинсы, и под костюм, и под платье.

С чем носить каждую модель

Для 9060 подходит максимально простой верх. Чем ярче кроссовки, тем спокойнее должен быть остальной образ. Черные джинсы и базовый свитер — идеально. Или спортивки нейтрального цвета с худи.

Популярные кроссовки в простом образе. Фото из Instagram

Модель 327 более гибкая в комбинировании. Ее можно носить:

с джинсами любого кроя;

с костюмными брюками;

с мини-юбкой;

с платьем миди.

Они добавляют образу легкости, но не делают его слишком спортивным.

Модель 327 в разных образах. Фото из Instagram

Интересный вариант — 327 с женственным костюмом. Пиджак, брюки, и вместо лодочек кроссовки. Смотрится современно и удобно, особенно если впереди долгий день, когда надо много ходить.

