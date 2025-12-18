Практичные снегоступы — трендовая зимняя обувь, спасающая от холода

Теплая зимняя обувь. Фото: freepik

Когда на улицах снег и лед, обычные ботинки не справляются. Снегоступы созданы именно для таких условий — они держат тепло, не скользят и защищают от влаги.

В Vogue рассказали, почему эту обувь стоит рассмотреть и какие модели выбрать.

Реклама

Читайте также:

Для чего нужны снегоступы

Резиновые дождевые сапоги или треккинговые ботинки подходят для мягкой зимы с плюсовой температурой. Но когда температура падает ниже нуля и выпадает снег, этого уже мало. Ноги мерзнут, подошва скользит, вода просачивается внутрь.

Moon Boot. Фото из Vogue

Снегоступы решают все эти проблемы сразу. Они утеплены, водонепроницаемы и имеют противоскользящую подошву. Риск травм снижается в разы по сравнению с обычными ботинками.

Базовые модели для холода

Если нужна надежная обувь без лишних деталей, стоит смотреть на бренды, которые специализируются на зимней обуви. L.L.Bean, Sorel, UGG и Bogner делают модели именно для реального использования, а не для фотосессий.

UGGG. Фото из Vogue

Их снегоступы имеют надежный вид. Толстая подошва, качественная подкладка, прочные материалы. Такая пара прослужит несколько сезонов даже если носить ее ежедневно.

UGG известны своими классическими сапогами из овчины. Они мягкие, теплые и удобные. Можно проходить в них целый день и ноги не устанут. Sorel делает более спортивные варианты с более четкими линиями. Их модели часто имеют шнуровку и дополнительные ремешки для фиксации. Это имеет очень функциональный вид.

Ранее мы писали о том, какие кроссовки пришли на замену тем, что были популярными долгое время.

Также мы сообщали, какую обувь этого сезона вдруг захотели все из-за ее необычности.