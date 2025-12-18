Видео
Видео

Главная Мода Недооцененная обувь зимы — стильные и теплые снегоступы

Недооцененная обувь зимы — стильные и теплые снегоступы

Дата публикации 18 декабря 2025 13:06
Практичные снегоступы — трендовая зимняя обувь, спасающая от холода
Теплая зимняя обувь. Фото: freepik

Когда на улицах снег и лед, обычные ботинки не справляются. Снегоступы созданы именно для таких условий — они держат тепло, не скользят и защищают от влаги.

В Vogue рассказали, почему эту обувь стоит рассмотреть и какие модели выбрать.

Для чего нужны снегоступы

Резиновые дождевые сапоги или треккинговые ботинки подходят для мягкой зимы с плюсовой температурой. Но когда температура падает ниже нуля и выпадает снег, этого уже мало. Ноги мерзнут, подошва скользит, вода просачивается внутрь.

Снігоступи стали найпрактичнішим вибором цієї зими
Moon Boot. Фото из Vogue

Снегоступы решают все эти проблемы сразу. Они утеплены, водонепроницаемы и имеют противоскользящую подошву. Риск травм снижается в разы по сравнению с обычными ботинками.

Базовые модели для холода

Если нужна надежная обувь без лишних деталей, стоит смотреть на бренды, которые специализируются на зимней обуви. L.L.Bean, Sorel, UGG и Bogner делают модели именно для реального использования, а не для фотосессий.

Надійне взуття на зиму
UGGG. Фото из Vogue

Их снегоступы имеют надежный вид. Толстая подошва, качественная подкладка, прочные материалы. Такая пара прослужит несколько сезонов даже если носить ее ежедневно.

UGG известны своими классическими сапогами из овчины. Они мягкие, теплые и удобные. Можно проходить в них целый день и ноги не устанут. Sorel делает более спортивные варианты с более четкими линиями. Их модели часто имеют шнуровку и дополнительные ремешки для фиксации. Это имеет очень функциональный вид.

мода тренды зима обувь 2026 год
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
