Угги больше не единственный вариант — какую обувь чаще выбирают на зиму

Угги. Фото из Instagram

Зимняя мода постепенно меняет оптику. Угги, которые несколько лет были синонимом тепла и удобства, все чаще остаются вне образов инфлюенсеров. Им активно ищут стильную альтернативу.

Ниже представлены три типа обуви, которые сегодня все чаще выбирают вместо угги, и объяснение, почему именно они закрепляются как новая зимняя база.

Сапоги с широким голенищем

Эти сапоги возвращают ощущение пропорций, которого многим не хватало в зимних образах. Они не копируют логику угги, но дают похожее ощущение устойчивости — только без впечатления домашней обуви.

Коричневые сапоги с широким голенищем. Фото из Instagram

Инфлюенсеры обращают внимание на модели из плотной кожи или замши, с прямым голенищем, которое не облегает ногу.

Как носят:

с мини-юбками и плотными колготами, чтобы вытянуть силуэт;

с пальто-халатами, где мягкий верх поддерживает ширину голенища;

с укороченными пуховиками или шубами.

Жокейские сапоги

Жокейские сапоги возвращаются. Это обувь с четким силуэтом, которая легко вписывается почти в любой зимний гардероб.

Они хорошо работают и с классическими пальто, и с более расслабленными вещами. Есть еще один момент, который часто отмечают: в таких сапогах меняется осанка.

Как носят:

с прямыми шерстяными пальто;

с оверсайз-косухами, играя на контрасте форм;

с леггинсами, длинными свитерами и шарфами.

Жокейские модели обычно выбирают те, кому важна предсказуемость в вещах. Эта обувь не требует сложной стилизации.

Жокейские сапоги. Фото из Instagram

Теплые мокасины

Мокасины — неожиданная, но логичная замена угги. Зимние версии делают из плотной замши или кожи, с меховой подкладкой и более толстой подошвой.

Теплые мокасины. Фото из Instagram

Они хорошо подходят для сухой зимы и городского ритма, когда важнее удобство, чем защита от снежных заносов. За счет формы мокасины автоматически делают образ более опрятным — даже если на вас объемный пуховик или трикотажный костюм.

Как носят:

с широкими шерстяными брюками;

с прямыми пальто и длинными экошубами;

с трикотажными комплектами, добавляя образу сдержанности.

Этот вариант выбирают те, кто все еще хочет тепла и комфорта, но без ощущения, что вышли из дома в тапочках.

