Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода Не только угги — обувь, что стала новой базой для зимнего сезона

Не только угги — обувь, что стала новой базой для зимнего сезона

Ua ru
Дата публикации 15 декабря 2025 13:40
Угги больше не единственный вариант — какую обувь чаще выбирают на зиму
Угги. Фото из Instagram

Зимняя мода постепенно меняет оптику. Угги, которые несколько лет были синонимом тепла и удобства, все чаще остаются вне образов инфлюенсеров. Им активно ищут стильную альтернативу.

Сайт Новини.LIVE расскажет, на какие именно модели обратить внимание.

Реклама
Читайте также:

Ниже представлены три типа обуви, которые сегодня все чаще выбирают вместо угги, и объяснение, почему именно они закрепляются как новая зимняя база.

Сапоги с широким голенищем

Эти сапоги возвращают ощущение пропорций, которого многим не хватало в зимних образах. Они не копируют логику угги, но дают похожее ощущение устойчивости — только без впечатления домашней обуви.

Сапоги, що стали альтернативою уггі
Коричневые сапоги с широким голенищем. Фото из Instagram

Инфлюенсеры обращают внимание на модели из плотной кожи или замши, с прямым голенищем, которое не облегает ногу.

Как носят:

  • с мини-юбками и плотными колготами, чтобы вытянуть силуэт;
  • с пальто-халатами, где мягкий верх поддерживает ширину голенища;
  • с укороченными пуховиками или шубами.

Жокейские сапоги

Жокейские сапоги возвращаются. Это обувь с четким силуэтом, которая легко вписывается почти в любой зимний гардероб.

Они хорошо работают и с классическими пальто, и с более расслабленными вещами. Есть еще один момент, который часто отмечают: в таких сапогах меняется осанка.

Как носят:

  • с прямыми шерстяными пальто;
  • с оверсайз-косухами, играя на контрасте форм;
  • с леггинсами, длинными свитерами и шарфами.

Жокейские модели обычно выбирают те, кому важна предсказуемость в вещах. Эта обувь не требует сложной стилизации.

Жокейські моделі взуття легкі у стилізації
Жокейские сапоги. Фото из Instagram

Теплые мокасины

Мокасины — неожиданная, но логичная замена угги. Зимние версии делают из плотной замши или кожи, с меховой подкладкой и более толстой подошвой.

Теплі мокасини як альтернатива уггі
Теплые мокасины. Фото из Instagram

Они хорошо подходят для сухой зимы и городского ритма, когда важнее удобство, чем защита от снежных заносов. За счет формы мокасины автоматически делают образ более опрятным — даже если на вас объемный пуховик или трикотажный костюм.

Как носят:

  • с широкими шерстяными брюками;
  • с прямыми пальто и длинными экошубами;
  • с трикотажными комплектами, добавляя образу сдержанности.

Этот вариант выбирают те, кто все еще хочет тепла и комфорта, но без ощущения, что вышли из дома в тапочках.

Ранее мы писали о том, какие новые кроссовки имеют все шансы покорить 2026 год.

Также мы сообщали, какая обувь стала главной неожиданностью этого года.

мода тренды зима обувь женская обувь
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации