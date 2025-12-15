Угги больше не единственный вариант — какую обувь чаще выбирают на зиму

Не только угги — обувь, что стала новой базой для зимнего сезона
Зимняя мода постепенно меняет оптику. Угги, которые несколько лет были синонимом тепла и удобства, все чаще остаются вне образов инфлюенсеров. Им активно ищут стильную альтернативу.
Ниже представлены три типа обуви, которые сегодня все чаще выбирают вместо угги, и объяснение, почему именно они закрепляются как новая зимняя база.
Сапоги с широким голенищем
Эти сапоги возвращают ощущение пропорций, которого многим не хватало в зимних образах. Они не копируют логику угги, но дают похожее ощущение устойчивости — только без впечатления домашней обуви.
Инфлюенсеры обращают внимание на модели из плотной кожи или замши, с прямым голенищем, которое не облегает ногу.
Как носят:
- с мини-юбками и плотными колготами, чтобы вытянуть силуэт;
- с пальто-халатами, где мягкий верх поддерживает ширину голенища;
- с укороченными пуховиками или шубами.
Жокейские сапоги
Жокейские сапоги возвращаются. Это обувь с четким силуэтом, которая легко вписывается почти в любой зимний гардероб.
Они хорошо работают и с классическими пальто, и с более расслабленными вещами. Есть еще один момент, который часто отмечают: в таких сапогах меняется осанка.
Как носят:
- с прямыми шерстяными пальто;
- с оверсайз-косухами, играя на контрасте форм;
- с леггинсами, длинными свитерами и шарфами.
Жокейские модели обычно выбирают те, кому важна предсказуемость в вещах. Эта обувь не требует сложной стилизации.
Теплые мокасины
Мокасины — неожиданная, но логичная замена угги. Зимние версии делают из плотной замши или кожи, с меховой подкладкой и более толстой подошвой.
Они хорошо подходят для сухой зимы и городского ритма, когда важнее удобство, чем защита от снежных заносов. За счет формы мокасины автоматически делают образ более опрятным — даже если на вас объемный пуховик или трикотажный костюм.
Как носят:
- с широкими шерстяными брюками;
- с прямыми пальто и длинными экошубами;
- с трикотажными комплектами, добавляя образу сдержанности.
Этот вариант выбирают те, кто все еще хочет тепла и комфорта, но без ощущения, что вышли из дома в тапочках.
