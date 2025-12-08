Культовые модели обуви, которые переживут любые тренды

Стильные туфельки. Фото: freepik

Этот 2025 стал годом смелых и местами противоречивых обувных экспериментов, которые не оставили никого равнодушными. Но получился микс, который работает независимо от сезона.

Vogue отобрал пары, которые не просто "зашли" в этом году, а получили шанс стать новой классикой.

Лоферы

Лоферы пережили свою тихую, но уверенную революцию. В 2025-м в тренде были — все от плоских до массивных, от сдержанных до глянцевых. Осталось только выбрать свою пару, потому что в следующем году они никуда не исчезнут.

Лоферы. Фото из Instagram

Цветные кроссовки

У кроссовок появилась черта, которой им когда-то не хватало — характер, проявляющийся в их цвете. И, похоже, бренды это поняли. Все продвигают именно цветные замшевые пары, а не привычное белье, которое мы носили десятилетиями.

Зеленые кроссовки. Фото из Instagram

Красные балетки

Красные балетки как маленькая вспышка настроения, которая работает и с джинсами, и с юбкой-карандашом, и даже с пуховиком. Эти балетки вернули нам легкость, которой иногда не хватает зимой.

Балетки. Фото из Instagram

Вьетнамки

2025-й заставил нас пересмотреть отношение к обуви, которая раньше считалась сугубо пляжной. Вьетнамки появились в офисах, на мероприятиях и даже на свиданиях. Городская мода приняла их настолько охотно, что вероятно они останутся с нами надолго.

Вьетнамки. Фото из Instagram

Туфли на удобном каблуке

Пожалуй, самое приятное изменение года. Обувь наконец-то перестала требовать героизма. Kitten heels, квадратные и клеш-каблуки — это не компромисс, а новый подход, где красота не соревнуется со здравым смыслом.

Туфли на устойчивом каблуке. Фото из Instagram

Amina Muaddi и STAUD продолжают доказывать, что туфли могут быть не только стильными, но и комфортными.

