Культові моделі взуття, що переживуть будь-які тренди

Стильні туфельки. Фото: freepik

Цей 2025 став роком сміливих і місцями суперечливих взуттєвих експериментів, які не залишили нікого байдужими. Але вдалось отримати мікс, що працює незалежно від сезону.

Vogue відібрав пари, які не просто "зайшли" цього року, а отримали шанс стати новою класикою.

Реклама

Читайте також:

Стильне взуття, що залишиться в тренді у 2026

Лофери

Лофери пережили свою тиху, але впевнену революцію. У 2025-му в тренді були всі — від плоских до масивних, від стриманих до глянцевих. Залишилося лише обрати свою пару, бо наступного року вони нікуди не зникнуть.

Лофери. Фото з Instagram

Колірні кросівки

У кросівок з’явилася риса, якої їм колись бракувало — характер, що проявляється в їх кольорі. І, схоже, бренди це зрозуміли. Усі просувають саме кольорові замшеві пари, а не звичну білизну, яку ми носили десятиліттями.

Зелені кросівки. Фото з Instagram

Червоні балетки

Червоні балетки як маленький спалах настрою, який працює і з джинсами, і зі спідницею-олівцем, і навіть з пуховиком. Ці балетки повернули нам легкість, якої інколи бракує взимку.

Балетки. Фото з Instagram

Вʼєтнамки

2025-й змусив нас переглянути ставлення до взуття, яке раніше вважалося суто пляжним. Вʼєтнамки з’явилися в офісах, на заходах і навіть на побаченнях. Міська мода прийняла їх настільки охоче, що ймовірно вони залишаться з нами надовго.

Вʼєтнамки. Фото з Instagram

Туфлі на зручних підборах

Мабуть, найприємніша зміна року. Взуття нарешті перестало вимагати героїзму. Kitten heels, квадратні та кльош-підбори — це не компроміс, а новий підхід, де краса не змагається зі здоровим глуздом.

Туфлі на стійких підборах. Фото з Instagram

Amina Muaddi й STAUD продовжують доводити, що туфлі можуть бути не тільки стильними, але і комфортними.

Раніше ми писали про те, які чоботи вважаються вдалою інвестицією цього сезону.

Також ми повідомляли, що Андре Тан перерахував антитрендове взуття 2026 року.