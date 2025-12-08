Відео
Головна Мода 5 модних пар взуття 2025, що формують нову класику

5 модних пар взуття 2025, що формують нову класику

Дата публікації: 8 грудня 2025 13:42
Культові моделі взуття, що переживуть будь-які тренди
Стильні туфельки. Фото: freepik

Цей 2025 став роком сміливих і місцями суперечливих взуттєвих експериментів, які не залишили нікого байдужими. Але вдалось отримати мікс, що працює незалежно від сезону.

Vogue відібрав пари, які не просто "зайшли" цього року, а отримали шанс стати новою класикою.

Читайте також:

Стильне взуття, що залишиться в тренді у 2026

Лофери

Лофери пережили свою тиху, але впевнену революцію. У 2025-му в тренді були всі — від плоских до масивних, від стриманих до глянцевих. Залишилося лише обрати свою пару, бо наступного року вони нікуди не зникнуть.

Лофери наступного року нікуди не зникнуть
Лофери. Фото з Instagram

Колірні кросівки

У кросівок з’явилася риса, якої їм колись бракувало — характер, що проявляється в їх кольорі. І, схоже, бренди це зрозуміли. Усі просувають саме кольорові замшеві пари, а не звичну білизну, яку ми носили десятиліттями.

Яскраві кросівки завжди будуть в центрі уваги
Зелені кросівки. Фото з Instagram

Червоні балетки

Червоні балетки як маленький спалах настрою, який працює і з джинсами, і зі спідницею-олівцем, і навіть з пуховиком. Ці балетки повернули нам легкість, якої інколи бракує взимку.

Червоні балетки матимуть ефектний вигляд завжди
Балетки. Фото з Instagram

Вʼєтнамки

2025-й змусив нас переглянути ставлення до взуття, яке раніше вважалося суто пляжним. Вʼєтнамки з’явилися в офісах, на заходах і навіть на побаченнях. Міська мода прийняла їх настільки охоче, що ймовірно вони залишаться з нами надовго.

В'єтнамки залишаться надовго з нами
Вʼєтнамки. Фото з Instagram

Туфлі на зручних підборах

Мабуть, найприємніша зміна року. Взуття нарешті перестало вимагати героїзму. Kitten heels, квадратні та кльош-підбори — це не компроміс, а новий підхід, де краса не змагається зі здоровим глуздом.

Зараз в моді стійкі підбори
Туфлі на стійких підборах.  Фото з Instagram

Amina Muaddi й STAUD продовжують доводити, що туфлі можуть бути не тільки стильними, але і комфортними.

Раніше ми писали про те, які чоботи вважаються вдалою інвестицією цього сезону.

Також ми повідомляли, що Андре Тан перерахував антитрендове взуття 2026 року.

тренди взуття стиль жіноче взуття 2025 рік
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
