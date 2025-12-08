Культові моделі взуття, що переживуть будь-які тренди

5 модних пар взуття 2025, що формують нову класику
Цей 2025 став роком сміливих і місцями суперечливих взуттєвих експериментів, які не залишили нікого байдужими. Але вдалось отримати мікс, що працює незалежно від сезону.
Vogue відібрав пари, які не просто "зайшли" цього року, а отримали шанс стати новою класикою.
Стильне взуття, що залишиться в тренді у 2026
Лофери
Лофери пережили свою тиху, але впевнену революцію. У 2025-му в тренді були всі — від плоских до масивних, від стриманих до глянцевих. Залишилося лише обрати свою пару, бо наступного року вони нікуди не зникнуть.
Колірні кросівки
У кросівок з’явилася риса, якої їм колись бракувало — характер, що проявляється в їх кольорі. І, схоже, бренди це зрозуміли. Усі просувають саме кольорові замшеві пари, а не звичну білизну, яку ми носили десятиліттями.
Червоні балетки
Червоні балетки як маленький спалах настрою, який працює і з джинсами, і зі спідницею-олівцем, і навіть з пуховиком. Ці балетки повернули нам легкість, якої інколи бракує взимку.
Вʼєтнамки
2025-й змусив нас переглянути ставлення до взуття, яке раніше вважалося суто пляжним. Вʼєтнамки з’явилися в офісах, на заходах і навіть на побаченнях. Міська мода прийняла їх настільки охоче, що ймовірно вони залишаться з нами надовго.
Туфлі на зручних підборах
Мабуть, найприємніша зміна року. Взуття нарешті перестало вимагати героїзму. Kitten heels, квадратні та кльош-підбори — це не компроміс, а новий підхід, де краса не змагається зі здоровим глуздом.
Amina Muaddi й STAUD продовжують доводити, що туфлі можуть бути не тільки стильними, але і комфортними.
Раніше ми писали про те, які чоботи вважаються вдалою інвестицією цього сезону.
Також ми повідомляли, що Андре Тан перерахував антитрендове взуття 2026 року.
Читайте Новини.LIVE!