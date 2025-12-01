Відео
Головна Мода Андре Тан розповів, яке популярне зимове взуття вийшло з моди

Андре Тан розповів, яке популярне зимове взуття вийшло з моди

Ua ru
Дата публікації: 1 грудня 2025 11:20
Взуття, яке всі купують, носити вже не варто — порада Андре Тана
Зимові чоботи. Фото: freepik

Український дизайнер Андре Тан вирішив нагадати модницям, що не кожна пара взуття, яка колись була хітом, варта місця у зимовому гардеробі. Деякі моделі так різко здали позиції, що сьогодні вони видають не смак, а відсутність орієнтиру в сучасних трендах.

На своїй сторінці в Instagram модельєр зібрав приклади взуття, яке, за його словами, краще "прибрати зі шкафу й навіть не намагатися виправдати".

Антитрендове взуття 2026 року

Чопери

Ще минулої осені масивні чоботи з ременями та пряжками мали зухвалий й модний вигляд. Саме вони давали ті самі "бунтарські" нотки в образах. Але мода рухається швидко і цього сезону такі моделі вже втратили актуальність. Тан радить звернути увагу на акуратні замшеві або шкіряні козаки — вони мають сучасний вигляд й значно легше вписуються в щоденні образи.

Чопери втратили актуальність цього сезону
Чопери. Фото з Instagram

Уггі

Історично найтепліше взуття зими, яке рятувало в морози, теж не втрималося в списку актуальних. Короткі моделі, уггі без п’яти чи класичні варіанти до середини гомілки — усе це залишаємо у минулих сезонах. Замість них дизайнер пропонує щось більш структурне: наприклад, лофери, які, на диво, чудово поєднуються навіть із теплим верхнім одягом.

Яка модель лоферів застаріла
Уггі без п’яти. Фото з Instagram

Тракторна підошва

Ще один модний "герой" минулих років, який офіційно здає позиції. Взуття з масивною, рельєфною підошвою раніше допомагало оживити прості образи. Але сьогодні тренд повернувся до витонченості: актуальними стали класичні закриті туфлі та черевики на стриманій, негроміздкій підошві. Вони мають акуратний вигляд й не додають образу зайвої ваги.

Тракторна підошва видає несмак
Тракторна підошва у чобіт. Фото з Instagram

Анімалістичні принти

Леопард, зебра та інші кричущі візерунки цього сезону отримали позначку "ні". Тан зазначає, що таке взуття майже завжди має дешевший вигляд, ніж хотілося б, і може зіпсувати навіть дуже продуманий образ.

Леопардове взуття стало антитрендом
Леопардове взуття. Фото з Instagram

Краще зробити ставку на спокійні, універсальні кольори — вони працюють у будь-якому гардеробі й не "перетягують ковдру" на себе.

Андре Тан мода взуття стиль антитренди
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
