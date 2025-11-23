Модні туфлі з майбутнього сезону — ефектні вже зараз

Яскраві туфлі. Фото: freepik

Останні кілька місяців у модній індустрії нагадували легкий землетрус: одні бренди оголошували нових креативних директорів, інші — кардинально змінювали курс. Це стало своєрідним перезавантаженням, яке миттєво відчиталося на подіумах. Усі чекали дебютів і саме там, з перших виходів моделей, стало зрозуміло, яке взуття визначатиме весну-літо 2026.

У Vogue зібрали ті моделі, що не просто майнули в колекціях, а чітко дали сигнал, що буде модним нового сезону.

Туфлі, які зададуть тон 2026 року

Двоколірні туфлі

Колись Коко Шанель зробила бежево-чорні туфлі справжнім кодом бренду. Сьогодні Матьє Блазі вдихнув у них нове життя. У Chanel вони вже не такі стримані, як у 1957-му: силует став гострішим, а самі човники — або в класичній гамі, або в холодних футуристичних тонах. Той самий характер, але зовсім інша енергія.

Chanel. Фото з Vogue

Квіткові елементи

У Dior новий етап і разом із ним повернення троянд, яким колись надавав особливого значення месьє Діор. Перші образи Джонатана Андерсона для Дому прикрашає взуття з обʼємними квітами. Такі пари наче маленькі скульптури.

Dior. Фото з Vogue

Гібридні туфлі

У Victoria Beckham з’явився абсолютно новий формат — босоніжки, де підошва не просто деталь, а частина образу. Вони відкривають стопу і водночас мають нестандартний вигляд. Це, схоже, той варіант, який потроху відсуває традиційні гостроносі моделі.

Victoria Beckham. Фото з Vogue

Бандажні моделі

На подіумі Tom Ford температура справді піднялася. Туфлі з тонкими шкіряними ремінцями, що обвивають ногу, та високими підборами мають сміливий, але водночас дуже грамотно побудований вигляд.

Tom Ford. Фото з Vogue

Пласка підошва

Подіуми довго трималися за високі підбори, але часи змінюються. У Givenchy показали, що взуття без каблука може бути виразним: чіткі лінії, акуратний силует, мінімум деталей. І так, воно точно стане частиною повсякденних луків.

Givenchy. Фото з Vogue

Слінгбеки

Ще один фаворит сезону — слінгбеки. Пара від Saint Laurent під керівництвом Ентоні Ваккарелло викликала найбільше розмов. Ремінець на п’яті, витончений носок і впевнена подача — саме ці деталі грають велику роль.

Saint Laurent. Фото з Vogue

Якщо коротко, весна-літо 2026 вже не про гучні експерименти, а про точні жести, продумані форми та уважність до деталей. І саме взуття цього разу стало тим елементом, який найкраще передає новий ритм індустрії.

