Модні туфлі з майбутнього сезону — ефектні вже зараз

Туфлі, які стануть хітом весни-літа 2026 — вже у моді
Останні кілька місяців у модній індустрії нагадували легкий землетрус: одні бренди оголошували нових креативних директорів, інші — кардинально змінювали курс. Це стало своєрідним перезавантаженням, яке миттєво відчиталося на подіумах. Усі чекали дебютів і саме там, з перших виходів моделей, стало зрозуміло, яке взуття визначатиме весну-літо 2026.
У Vogue зібрали ті моделі, що не просто майнули в колекціях, а чітко дали сигнал, що буде модним нового сезону.
Туфлі, які зададуть тон 2026 року
Двоколірні туфлі
Колись Коко Шанель зробила бежево-чорні туфлі справжнім кодом бренду. Сьогодні Матьє Блазі вдихнув у них нове життя. У Chanel вони вже не такі стримані, як у 1957-му: силует став гострішим, а самі човники — або в класичній гамі, або в холодних футуристичних тонах. Той самий характер, але зовсім інша енергія.
Квіткові елементи
У Dior новий етап і разом із ним повернення троянд, яким колись надавав особливого значення месьє Діор. Перші образи Джонатана Андерсона для Дому прикрашає взуття з обʼємними квітами. Такі пари наче маленькі скульптури.
Гібридні туфлі
У Victoria Beckham з’явився абсолютно новий формат — босоніжки, де підошва не просто деталь, а частина образу. Вони відкривають стопу і водночас мають нестандартний вигляд. Це, схоже, той варіант, який потроху відсуває традиційні гостроносі моделі.
Бандажні моделі
На подіумі Tom Ford температура справді піднялася. Туфлі з тонкими шкіряними ремінцями, що обвивають ногу, та високими підборами мають сміливий, але водночас дуже грамотно побудований вигляд.
Пласка підошва
Подіуми довго трималися за високі підбори, але часи змінюються. У Givenchy показали, що взуття без каблука може бути виразним: чіткі лінії, акуратний силует, мінімум деталей. І так, воно точно стане частиною повсякденних луків.
Слінгбеки
Ще один фаворит сезону — слінгбеки. Пара від Saint Laurent під керівництвом Ентоні Ваккарелло викликала найбільше розмов. Ремінець на п’яті, витончений носок і впевнена подача — саме ці деталі грають велику роль.
Якщо коротко, весна-літо 2026 вже не про гучні експерименти, а про точні жести, продумані форми та уважність до деталей. І саме взуття цього разу стало тим елементом, який найкраще передає новий ритм індустрії.
