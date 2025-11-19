Що варто знати перед покупкою зимового взуття — важливі нюанси

Взуття. Фото: freepik

Зимове взуття — це не просто покупка на один сезон. Якщо підійти до вибору уважно, можна знайти пару, яка не натирає, тримає тепло й витримує міську зиму без "сюрпризів". І тут важлива кожна деталь — від матеріалу до підошви.

Новини.LIVE розповість про те, за якими критеріями обрати зимове взуття.

Зимове взуття, яке не псується

Матеріал

Найкраще, коли взуття "дихає" і не створює парникового ефекту. Натуральна шкіра поводиться саме так: швидко приймає форму стопи, з часом стає м’якшою й комфортнішою. Єдине — дорожча й потребує догляду. Перевірити легко. Справжня шкіра теплішає, штучний матеріал залишається холодним.

Замша і нубук теж приємні у носінні, але вони більш вибагливі: бояться дощу та мокрого снігу, тому завжди потрібен захист. Шкірозамінник приваблює ціною, але часто програє у практичності: швидше тріскається і майже не гріє.

А щодо утеплювача, то найкраще зарекомендувала себе натуральна шерсть, особливо овчина. Вона гріє, але не перегріває. З штучних варіантів зверни увагу на тінсулейт або гортекс — вони теплі й дуже зносостійкі. Щоб відрізнити натуральне хутро, придивіться до основи: у справжнього вона ворсиста, у штучного — тканинна.

Підошва

У зимового взуття підошва — це половина успіху. Вона має бути щонайменше сантиметр завтовшки. Поліуретан — один із найвдаліших варіантів: не боїться перепадів температур і не тріскається. Термопласт теж добре працює — служить довго й майже не ковзає. А ось гума на морозах стає слизькою, тож із нею треба бути обережнішою.

Не забудьте глянути на протектор: рельєфний, глибокий малюнок допоможе пережити ожеледицю з мінімумом стресу. Місце, де підошва стикується з верхом черевика, має бути акуратним — жодних тріщин чи прогалин.

Розмір

Взимку стопа "одягається" тепліше, тож краще брати взуття на пів розміру або розмір більше. Не через моду, а через фізіологію: коли пальці затиснуті, кров циркулює гірше, а ноги замерзають швидше. Пальцям потрібно трохи простору — буквально сантиметр запасу.

Блискавка

Якщо вибираєте черевики на блискавці, придивіться до її розташування. Вона не повинна починатися прямо від підошви — інакше вода може просочитися всередину. Ідеально, коли між підошвою та початком блискавки є хоча б сантиметр. Зсередини бажано, щоб блискавку прикривала м’яка підкладка — тоді холодне повітря не потрапить у взуття.

Устілка

Навіть ідеальне взуття стане ще зручнішим із правильною устілкою. Взимку доречно обирати ортопедичні утеплені варіанти. Вони утримують стопу в правильному положенні, допомагають уникнути втоми та зменшують ризик травм, особливо на слизькій поверхні.

