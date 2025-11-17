З чим носити уггі в сезоні 2025/2026 — найкращі поєднання

Уггі знову в топі — образи, що працюють вже зараз
Уггі — це те взуття, яке щороку викликає одну й ту саму дилему: діставати їх із коробки чи ще трохи почекати? Але варто подивитися на покоління Z та Альфу — і всі сумніви зникають. Вони носять уггі без вагань, міксують із будь-яким одягом і зовсім не переймаються тим, "модно це чи ні". Тож, якщо ваша пара вже давно чекає свого часу, зараз саме той момент, коли можна сміливо повертати її в гардероб.
Головний секрет — не намагатися "підганяти" їх під щось складне. Уггі найкраще працюють з базовими речами, які вже є у шафі. І саме це робить їх головною зимовою покупкою.
З чим носити уггі цієї осені та зими
З об’ємними светрами та пальтами
Тут уггі показують себе найкраще. М’який светр, пальто вільного крою, худі або теплий лонгслів і образ готовий. Важливо не "перевантажувати" низ. Чим простіший одяг зверху, тим органічніший вигляд мають уггі.
З джинсами будь-якої форми
Це найпростіший варіант, коли думати немає часу. Вузькі джинси створять акуратніший силует, широкі — навпаки, додадуть розслабленості. Денім-тотал-лук з уггами теж працює, бо взуття додає образу м’якості.
З легінсами та трикотажними штанами
Комфортний варіант для щоденних справ. Легінси, лосини, спортивні штани або трикотажні кльоші — усе це має чудовий вигляд з короткими уггами.
З короткими пуховиками і довгими плащами
Уггі легко підлаштовуються під різні варіанти верхнього одягу.
Короткий пуховик дає спортивніший настрій, а довгий тренч чи шерстяне пальто — більш міський і спокійний.
