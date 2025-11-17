Відео
Уггі знову в топі — образи, що працюють вже зараз

Уггі знову в топі — образи, що працюють вже зараз

Ua ru
Дата публікації: 17 листопада 2025 18:02
Оновлено: 16:54
З чим носити уггі в сезоні 2025/2026 — найкращі поєднання
Уггі. Фото з Instagram

Уггі — це те взуття, яке щороку викликає одну й ту саму дилему: діставати їх із коробки чи ще трохи почекати? Але варто подивитися на покоління Z та Альфу — і всі сумніви зникають. Вони носять уггі без вагань, міксують із будь-яким одягом і зовсім не переймаються тим, "модно це чи ні". Тож, якщо ваша пара вже давно чекає свого часу, зараз саме той момент, коли можна сміливо повертати її в гардероб.

Новини.LIVE розповість, чому так вважає.

Читайте також:

Головний секрет — не намагатися "підганяти" їх під щось складне. Уггі найкраще працюють з базовими речами, які вже є у шафі. І саме це робить їх головною зимовою покупкою.

З чим носити уггі цієї осені та зими

З об’ємними светрами та пальтами

Тут уггі показують себе найкраще. М’який светр, пальто вільного крою, худі або теплий лонгслів і образ готовий. Важливо не "перевантажувати" низ. Чим простіший одяг зверху, тим органічніший вигляд мають уггі.

Уггі показують себе найкраще в цьому сезоні
Уггі в зимовому образі. Фото з Instagram

З джинсами будь-якої форми

Це найпростіший варіант, коли думати немає часу. Вузькі джинси створять акуратніший силует, широкі — навпаки, додадуть розслабленості. Денім-тотал-лук з уггами теж працює, бо взуття додає образу м’якості.

Уггі з джинсами - найпростіший варіант образу
Уггі з джинсами. Фото з Instagram

З легінсами та трикотажними штанами

Комфортний варіант для щоденних справ. Легінси, лосини, спортивні штани або трикотажні кльоші — усе це має чудовий вигляд з короткими уггами.

Легінси в зимових образах
Уггі з легінсами. Фото з Instagram

З короткими пуховиками і довгими плащами

Уггі легко підлаштовуються під різні варіанти верхнього одягу.

Довгий плащ з уггами вдалий вибір
Уггі з плащем. Фото з Instagram

Короткий пуховик дає спортивніший настрій, а довгий тренч чи шерстяне пальто — більш міський і спокійний.

Раніше ми писали про те, які кросівки з 70-х раптово підкорили останні тренди.

Також ми повідомляли, що вінтажні чоботи з 2010-х чудово вписуються в сучасні образи.

Юлія Печерська
Автор:
Юлія Печерська
