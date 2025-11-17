С чем носить угги в сезоне 2025/2026 — лучшие сочетания

Угги снова в топе — образы, что работают уже сейчас
Угги — это та обувь, которая каждый год вызывает одну и ту же дилемму: доставать их из коробки или еще немного подождать? Но стоит посмотреть на поколение Z и Альфу — и все сомнения исчезают. Они носят угги без колебаний, миксуют с любой одеждой и совсем не переживают о том, "модно это или нет". Так что, если ваша пара уже давно ждет своего часа, сейчас именно тот момент, когда можно смело возвращать ее в гардероб.
Главный секрет — не пытаться "подгонять" их под что-то сложное. Угги лучше всего работают с базовыми вещами, которые уже есть в шкафу. И именно это делает их главной зимней покупкой.
С чем носить угги этой осенью и зимой
С объемными свитерами и пальто
Здесь угги показывают себя лучше всего. Мягкий свитер, пальто свободного кроя, худи или теплый лонгслив и образ готов. Важно не "перегружать" низ. Чем проще одежда сверху, тем органичнее смотрятся угги.
С джинсами любой формы
Это самый простой вариант, когда думать нет времени. Узкие джинсы создадут более аккуратный силуэт, широкие — наоборот, добавят расслабленности. Деним-тотал-лук с уггами тоже работает, так как обувь добавляет образу мягкости.
С леггинсами и трикотажными брюками
Комфортный вариант для ежедневных дел. Леггинсы, лосины, спортивные штаны или трикотажные клеши — все это отлично смотрится с короткими уггами.
С короткими пуховиками и длинными плащами
Угги легко подстраиваются под разные варианты верхней одежды.
Короткий пуховик дает более спортивное настроение, а длинный тренч или шерстяное пальто — более городское и спокойное.
