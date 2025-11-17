Видео
Видео

Главная Мода Угги снова в топе — образы, что работают уже сейчас

Угги снова в топе — образы, что работают уже сейчас

Ua ru
Дата публикации 17 ноября 2025 18:02
обновлено: 16:54
С чем носить угги в сезоне 2025/2026 — лучшие сочетания
Угги. Фото из Instagram

Угги — это та обувь, которая каждый год вызывает одну и ту же дилемму: доставать их из коробки или еще немного подождать? Но стоит посмотреть на поколение Z и Альфу — и все сомнения исчезают. Они носят угги без колебаний, миксуют с любой одеждой и совсем не переживают о том, "модно это или нет". Так что, если ваша пара уже давно ждет своего часа, сейчас именно тот момент, когда можно смело возвращать ее в гардероб.

Новини.LIVE расскажет, почему так считает.

Читайте также:

Главный секрет — не пытаться "подгонять" их под что-то сложное. Угги лучше всего работают с базовыми вещами, которые уже есть в шкафу. И именно это делает их главной зимней покупкой.

С чем носить угги этой осенью и зимой

С объемными свитерами и пальто

Здесь угги показывают себя лучше всего. Мягкий свитер, пальто свободного кроя, худи или теплый лонгслив и образ готов. Важно не "перегружать" низ. Чем проще одежда сверху, тем органичнее смотрятся угги.

Уггі показують себе найкраще в цьому сезоні
Угги в зимнем образе. Фото из Instagram

С джинсами любой формы

Это самый простой вариант, когда думать нет времени. Узкие джинсы создадут более аккуратный силуэт, широкие — наоборот, добавят расслабленности. Деним-тотал-лук с уггами тоже работает, так как обувь добавляет образу мягкости.

Уггі з джинсами - найпростіший варіант образу
Угги с джинсами. Фото из Instagram

С леггинсами и трикотажными брюками

Комфортный вариант для ежедневных дел. Леггинсы, лосины, спортивные штаны или трикотажные клеши — все это отлично смотрится с короткими уггами.

Легінси в зимових образах
Угги с леггинсами. Фото из Instagram

С короткими пуховиками и длинными плащами

Угги легко подстраиваются под разные варианты верхней одежды.

Довгий плащ з уггами вдалий вибір
Угги с плащом. Фото из Instagram

Короткий пуховик дает более спортивное настроение, а длинный тренч или шерстяное пальто — более городское и спокойное.

Ранее мы писали о том, какие кроссовки из 70-х внезапно покорили последние тренды.

Также мы сообщали, что винтажные сапоги из 2010-х прекрасно вписываются в современные образы.

мода тренды зима обувь стиль
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
