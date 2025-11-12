Винтажные кроссовки 70-х — тренд, который стоит попробовать

Nike Cortez. Фото: Instagram

Американская актриса Кэти Холмс снова сделала то, что умеет лучше всего — показала, как простые вещи могут выглядеть модно. На этот раз актриса и режиссер вышла в свет в кроссовках Nike Cortez — тех самых легендарных, которые появились еще в конце 60-х и стали настоящим символом 70-х. Кажется, именно они снова вернутся в центр модных тенденций.

Ее образ пример того, как можно совместить комфорт и стиль без усилий. Свободный свитер глубокого винно-красного цвета с большим номером спереди, темные брюки и те самые Cortez. Простое сочетание, но выглядит продуманно. Такой лук идеально подойдет для фото в стритстайл-хрониках.

Кэти Холмс в кроссовках. Фото: Michael Simon/WireImage. Getty Images

А главный акцент — белые кроссовки с красным логотипом. Они будто перенеслись прямиком из 70-х: легкие, низкие, с той самой классической линией, которую узнают даже те, кто никогда не бегал марафоны. Именно в этом их шарм — простота, которая не стареет.

Кроссовки Nike Cortez в образе. Фото из Instagram

Когда-то Nike Cortez создавали для бегунов: мягкая подошва, хорошая амортизация, ничего лишнего. Но со временем их полюбили не только спортсмены — в них ходили на прогулки, катались на скейтах, носили с джинсами, платьями, пиджаками. Эта обувь стала частью культуры, не просто трендом.

И теперь, похоже, Cortez снова готовятся к своему большому возвращению. Потому что именно такие вещи — проверенные временем, с историей — имеют настоящий стиль. Не новизна, а уверенность в простом. И Кэти Холмс еще раз это доказала.

