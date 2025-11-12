Вінтажні кросівки 70-х — тренд, який варто спробувати

Nike Cortez. Фото: Instagram

Американська акторка Кеті Голмс знову зробила те, що вміє найкраще — показала, як прості речі можуть мати модний вигляд. Цього разу акторка і режисерка вийшла у світ у кросівках Nike Cortez — тих самих легендарних, що з’явилися ще наприкінці 60-х і стали справжнім символом 70-х. Здається, саме вони знову повернуться у центр модних тенденцій.

Про це пише Vogue.

Реклама

Читайте також:

Які кросівки з 70-х актуальні зараз

Її образ приклад того, як можна поєднати комфорт і стиль без зусиль. Вільний светр глибокого винно-червоного кольору з великим номером спереду, темні штани і ті самі Cortez. Просте поєднання, але має продуманий вигляд. Такий лук ідеально підійде для фото в стрітстайл-хроніках.

Кеті Голмс в кросівках. Фото: Michael Simon/WireImage. Getty Images

А головний акцент — білі кросівки з червоним логотипом. Вони ніби перенеслися прямо з 70-х: легкі, низькі, з тією самою класичною лінією, яку впізнають навіть ті, хто ніколи не бігав марафонів. Саме в цьому їхній шарм — простота, яка не старіє.

Кросівки Nike Cortez в образі. Фото з Instagram

Колись Nike Cortez створювали для бігунів: м’яка підошва, гарна амортизація, нічого зайвого. Але з часом їх полюбили не тільки спортсмени — у них ходили на прогулянки, каталися на скейтах, носили з джинсами, сукнями, піджаками. Це взуття стало частиною культури, не просто трендом.

І тепер, схоже, Cortez знову готуються до свого великого повернення. Бо саме такі речі — перевірені часом, з історією — мають справжній стиль. Не новизна, а впевненість у простому. І Кеті Голмс ще раз це довела.

Раніше ми писали про те, які ще культові моделі кросівок знову носять модниці.

Також ми повідомляли, настільки реально носити кросівки взимку і при цьому мати стильний вигляд.