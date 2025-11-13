Модные сапоги 2025-2026 — трендовая обувь, вернувшаяся из 2010-х

Девушка в модных сапогах. Фото: freepik

В 2010-х все говорили о них — высокие сапоги до бедра. Они были на обложках журналов, в клипах и, конечно, в мечтах каждой модницы. Потом этот тренд как будто исчез, а точнее уступил место коротким ботинкам, массивным подошвам и кроссовкам. Но мода, как известно, циклична: теперь сапоги до бедра снова вернулись и выглядят еще более эффектно, чем прежде.

Об этом пишет Vogue.

На подиумах Balmain, Stella McCartney и Acne Studios эта пара стала настоящим открытием сезона осень-зима 2025/2026. Их показывают с платьями, юбками, узкими брюками и каждый раз они придают образу ту самую уверенность, которую трудно объяснить словами. Высокие сапоги — это не просто обувь, это настроение.

Высокие сапоги. Фото из Instagram

Дизайнер Оливье Рустен, например, предложил мягкие slouchy-сапоги с легкими складками — они выглядят расслабленно, но дорого. Они словно созданы для того, чтобы сделать даже самое простое платье интересным, а повседневный лук более выразительным.

Мягкие slouchy-сапоги. Фото из Instagram

Для холодных дней идеально подойдет комбинация: теплое вязаное платье, пальто и высокие сапоги. Ничего лишнего — только линии, вытягивающие силуэт, и ощущение уюта. Если же хочется немного драматизма в образе, то выберите жакет или пальто с широкими плечами.

Трендовые сапоги. Фото из Instagram

А если вам ближе смелые решения — обратите внимание на цвета. Яркие сапоги могут стать главным акцентом в монохромном образе. Красные, бежевые, шоколадные или даже серебристые — выбор большой. Главное, чтобы в этих сапогах вам хотелось идти, а не просто стоять перед зеркалом.

