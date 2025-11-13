Модні чоботи 2025-2026 — трендове взуття, що повернулося з 2010-х

Вінтажна мода — чоботи 2010-х стали новим хітом року
У 2010-х усі говорили про них — високі чоботи до стегна. Вони були на обкладинках журналів, у кліпах і, звісно, у мріях кожної модниці. Потім цей тренд наче зник, а точніше поступився місцем коротким черевикам, масивним підошвам і кросівкам. Але мода, як відомо, циклічна: тепер чоботи до стегна знову повернулися й мають ще ефектніший вигляд, ніж колись.
Про це пише Vogue.
Яка пара взуття стала хітом цього року
На подіумах Balmain, Stella McCartney та Acne Studios ця пара стала справжнім відкриттям сезону осінь-зима 2025/2026. Їх показують із сукнями, спідницями, вузькими штанами і щоразу вони додають образу тієї самої впевненості, яку важко пояснити словами. Високі чоботи — це не просто взуття, це настрій.
Дизайнер Олів’є Рустен, наприклад, запропонував м’які slouchy-чоботи з легкими складками — вони мають розслаблений, але дорогий вигляд. Вони немов створені для того, щоб зробити навіть найпростішу сукню цікавою, а повсякденний лук більш виразним.
Для холодних днів ідеально підійде комбінація: тепла в’язана сукня, пальто й високі чоботи. Нічого зайвого — лише лінії, що витягують силует, і відчуття затишку. Якщо ж хочеться трохи драматизму в образі, то виберіть жакет або пальто з широкими плечима.
А якщо вам ближче сміливі рішення — зверніть увагу на кольори. Яскраві чоботи можуть стати головним акцентом у монохромному образі. Червоні, бежеві, шоколадні чи навіть сріблясті — вибір великий. Головне, щоб у цих чоботях вам хотілося йти, а не просто стояти перед дзеркалом.
Раніше ми писали про те, яке взуття найкраще буде пасувати до пуховика взимку.
Також ми повідомляли про взуття, що буде актуальним не один сезон.
Читайте Новини.LIVE!