Модні чоботи 2025-2026 — трендове взуття, що повернулося з 2010-х

Дівчина в модних чоботах. Фото: freepik

У 2010-х усі говорили про них — високі чоботи до стегна. Вони були на обкладинках журналів, у кліпах і, звісно, у мріях кожної модниці. Потім цей тренд наче зник, а точніше поступився місцем коротким черевикам, масивним підошвам і кросівкам. Але мода, як відомо, циклічна: тепер чоботи до стегна знову повернулися й мають ще ефектніший вигляд, ніж колись.

Про це пише Vogue.

На подіумах Balmain, Stella McCartney та Acne Studios ця пара стала справжнім відкриттям сезону осінь-зима 2025/2026. Їх показують із сукнями, спідницями, вузькими штанами і щоразу вони додають образу тієї самої впевненості, яку важко пояснити словами. Високі чоботи — це не просто взуття, це настрій.

Високі чоботи. Фото з Instagram

Дизайнер Олів’є Рустен, наприклад, запропонував м’які slouchy-чоботи з легкими складками — вони мають розслаблений, але дорогий вигляд. Вони немов створені для того, щоб зробити навіть найпростішу сукню цікавою, а повсякденний лук більш виразним.

М’які slouchy-чоботи. Фото з Instagram

Для холодних днів ідеально підійде комбінація: тепла в’язана сукня, пальто й високі чоботи. Нічого зайвого — лише лінії, що витягують силует, і відчуття затишку. Якщо ж хочеться трохи драматизму в образі, то виберіть жакет або пальто з широкими плечима.

Трендові чоботи. Фото з Instagram

А якщо вам ближче сміливі рішення — зверніть увагу на кольори. Яскраві чоботи можуть стати головним акцентом у монохромному образі. Червоні, бежеві, шоколадні чи навіть сріблясті — вибір великий. Головне, щоб у цих чоботях вам хотілося йти, а не просто стояти перед дзеркалом.

