Как выбрать зимнюю обувь, чтобы служила несколько сезонов

Как выбрать зимнюю обувь, чтобы служила несколько сезонов

Ua ru
Дата публикации 19 ноября 2025 13:08
обновлено: 19:54
Что стоит знать перед покупкой зимней обуви — важные нюансы
Обувь. Фото: freepik

Зимняя обувь — это не просто покупка на один сезон. Если подойти к выбору внимательно, можно найти пару, которая не натирает, держит тепло и выдерживает городскую зиму без "сюрпризов". И здесь важна каждая деталь — от материала до подошвы.

Новини.LIVE расскажет о том, по каким критериям выбрать зимнюю обувь.

Зимняя обувь, которая не портится

Материал

Лучше всего, когда обувь "дышит" и не создает парникового эффекта. Натуральная кожа ведет себя именно так: быстро принимает форму стопы, со временем становится мягче и комфортнее. Единственное — дороже и требует ухода. Проверить легко. Настоящая кожа теплеет, искусственный материал остается холодным.

Замша и нубук тоже приятны в носке, но они более прихотливы: боятся дождя и мокрого снега, поэтому всегда нужна защита. Кожзаменитель привлекает ценой, но часто проигрывает в практичности: быстрее трескается и почти не греет.

А что касается утеплителя, то лучше всего зарекомендовала себя натуральная шерсть, особенно овчина. Она греет, но не перегревает. Из искусственных вариантов обратите внимание на тинсулейт или гортекс — они теплые и очень износостойкие. Чтобы отличить натуральный мех, присмотрись к основе: у настоящего он ворсистый, у искусственного — тканевый.

Шкіряне взуття завжди служить довше
Кожаные сапоги из кожи. Фото из Instagram

Подошва

У зимней обуви подошва — это половина успеха. Она должна быть не менее сантиметра толщиной. Полиуретан — один из самых удачных вариантов: не боится перепадов температур и не трескается. Термопласт тоже хорошо работает — служит долго и почти не скользит. А вот резина на морозах становится скользкой, так что с ней надо быть осторожнее.

Не забудьте взглянуть на протектор: рельефный, глубокий рисунок поможет пережить гололед с минимумом стресса. Место, где подошва стыкуется с верхом ботинка, должно быть аккуратным — никаких трещин или пробелов.

Размер

Зимой стопа "одевается" теплее, поэтому лучше брать обувь на полразмера или размер больше. Не из-за моды, а из-за физиологии: когда пальцы зажаты, кровь циркулирует хуже, а ноги замерзают быстрее. Пальцам нужно немного пространства — буквально сантиметр запаса.

Молния

Если выбираете ботинки на молнии, присмотритесь к ее расположению. Она не должна начинаться прямо от подошвы — иначе вода может просочиться внутрь. Идеально, когда между подошвой и началом молнии есть хотя бы сантиметр. Изнутри желательно, чтобы молнию прикрывала мягкая подкладка — тогда холодный воздух не попадет в обувь.

Які нюанси враховувати при виборі взуття
Сапоги на каблуке. Фото из Instagram

Стелька

Даже идеальная обувь станет еще удобнее с правильной стелькой. Зимой уместно выбирать ортопедические утепленные варианты. Они удерживают стопу в правильном положении, помогают избежать усталости и уменьшают риск травм, особенно на скользкой поверхности.

Ранее мы писали о том, что сапоги из 2010-х стали снова хитом сезона.

Также мы сообщали, с чем носить трендовые квадратные сапоги, которые прекрасно впишутся в любой образ.

мода тренды обувь лайфхаки стиль
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
