Видео

Туфли, которые станут хитом весны-лета 2026 — уже в моде

Туфли, которые станут хитом весны-лета 2026 — уже в моде

Дата публикации 23 ноября 2025 13:54
обновлено: 20:38
Модные туфли из будущего сезона — эффектные уже сейчас
Яркие туфли. Фото: freepik

Последние несколько месяцев в модной индустрии напоминали легкое землетрясение: одни бренды объявляли новых креативных директоров, другие — кардинально меняли курс. Это стало своеобразной перезагрузкой, которая мгновенно отчиталась на подиумах. Все ждали дебютов и именно там, с первых выходов моделей, стало понятно, какая обувь будет определять весну-лето 2026.

В Vogue собрали те модели, которые не просто мелькали в коллекциях, а четко дали сигнал, что будет модным в новом сезоне.

Читайте также:

Туфли, которые зададут тон 2026 года

Двухцветные туфли

Когда-то Коко Шанель сделала бежево-черные туфли настоящим кодом бренда. Сегодня Матье Блази вдохнул в них новую жизнь. У Chanel они уже не такие сдержанные, как в 1957-м: силуэт стал более острым, а сами лодочки — либо в классической гамме, либо в холодных футуристических тонах. Тот же характер, но совсем другая энергия.

Нові туфлі від Chanel на 2026 рік
Chanel. Фото из Vogue

Цветочные элементы

У Dior новый этап и вместе с ним возвращение роз, которым когда-то придавал особое значение месье Диор. Первые образы Джонатана Андерсона для Дома украшает обувь с объемными цветами. Такие пары словно маленькие скульптуры.

Dior продемонстрували нову модель взуття з квітковими мотивами
Dior. Фото из Vogue

Гибридные туфли

У Victoria Beckham появился совершенно новый формат — босоножки, где подошва не просто деталь, а часть образа. Они открывают стопу и при этом выглядят нестандартно. Это, похоже, тот вариант, который понемногу отодвигает традиционные остроносые модели.

Victoria Beckham показала нестандартну модель туфель
Victoria Beckham. Фото из Vogue

Бандажные модели

На подиуме Tom Ford температура действительно поднялась. Туфли с тонкими кожаными ремешками, обвивающими ногу, и высоким каблуком выглядят смело, но в то же время очень грамотно построенными.

Туфлі з тонкими шкіряними ремінцями в тренді
Tom Ford. Фото из Vogue

Плоская подошва

Подиумы долго держались за высокие каблуки, но времена меняются. В Givenchy показали, что обувь без каблука может быть выразительной: четкие линии, аккуратный силуэт, минимум деталей. И да, она точно станет частью повседневных луков.

Яким може бути взуття без каблука
Givenchy. Фото из Vogue

Слингбэки

Еще один фаворит сезона — слингбэки. Пара от Saint Laurent под руководством Энтони Ваккарелло вызвала больше всего разговоров. Ремешок на пятке, изящный носок и уверенная подача — именно эти детали играют большую роль.

Слінгбеки від Saint Laurent мають впевнену подачу
Saint Laurent. Фото из Vogue

Если коротко, весна-лето 2026 уже не про громкие эксперименты, а про точные жесты, продуманные формы и внимательность к деталям. И именно обувь в этот раз стала тем элементом, который лучше всего передает новый ритм индустрии.

Ранее мы писали о том, как подойти к выбору зимней обуви, чтобы она была комфортной и актуальной не один сезон.

Также мы сообщали, какая еще модель кроссовок из 70-х внезапно вернулась в моду.

мода обувь стиль весна-лето 2026 год
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
