Модные туфли из будущего сезона — эффектные уже сейчас

Последние несколько месяцев в модной индустрии напоминали легкое землетрясение: одни бренды объявляли новых креативных директоров, другие — кардинально меняли курс. Это стало своеобразной перезагрузкой, которая мгновенно отчиталась на подиумах. Все ждали дебютов и именно там, с первых выходов моделей, стало понятно, какая обувь будет определять весну-лето 2026.

В Vogue собрали те модели, которые не просто мелькали в коллекциях, а четко дали сигнал, что будет модным в новом сезоне.

Туфли, которые зададут тон 2026 года

Двухцветные туфли

Когда-то Коко Шанель сделала бежево-черные туфли настоящим кодом бренда. Сегодня Матье Блази вдохнул в них новую жизнь. У Chanel они уже не такие сдержанные, как в 1957-м: силуэт стал более острым, а сами лодочки — либо в классической гамме, либо в холодных футуристических тонах. Тот же характер, но совсем другая энергия.

Chanel. Фото из Vogue

Цветочные элементы

У Dior новый этап и вместе с ним возвращение роз, которым когда-то придавал особое значение месье Диор. Первые образы Джонатана Андерсона для Дома украшает обувь с объемными цветами. Такие пары словно маленькие скульптуры.

Dior. Фото из Vogue

Гибридные туфли

У Victoria Beckham появился совершенно новый формат — босоножки, где подошва не просто деталь, а часть образа. Они открывают стопу и при этом выглядят нестандартно. Это, похоже, тот вариант, который понемногу отодвигает традиционные остроносые модели.

Victoria Beckham. Фото из Vogue

Бандажные модели

На подиуме Tom Ford температура действительно поднялась. Туфли с тонкими кожаными ремешками, обвивающими ногу, и высоким каблуком выглядят смело, но в то же время очень грамотно построенными.

Tom Ford. Фото из Vogue

Плоская подошва

Подиумы долго держались за высокие каблуки, но времена меняются. В Givenchy показали, что обувь без каблука может быть выразительной: четкие линии, аккуратный силуэт, минимум деталей. И да, она точно станет частью повседневных луков.

Givenchy. Фото из Vogue

Слингбэки

Еще один фаворит сезона — слингбэки. Пара от Saint Laurent под руководством Энтони Ваккарелло вызвала больше всего разговоров. Ремешок на пятке, изящный носок и уверенная подача — именно эти детали играют большую роль.

Saint Laurent. Фото из Vogue

Если коротко, весна-лето 2026 уже не про громкие эксперименты, а про точные жесты, продуманные формы и внимательность к деталям. И именно обувь в этот раз стала тем элементом, который лучше всего передает новый ритм индустрии.

