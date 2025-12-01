Видео
Андре Тан рассказал, какая популярная зимняя обувь вышла из моды

Дата публикации 1 декабря 2025 11:20
Обувь, которую все покупают, носить уже не стоит — совет Андре Тана
Зимние сапоги. Фото: freepik

Украинский дизайнер Андре Тан решил напомнить модницам, что не каждая пара обуви, которая когда-то была хитом,  достойна места в зимнем гардеробе. Некоторые модели так резко сдали позиции, что сегодня они выдают не вкус, а отсутствие ориентира в современных трендах.

На своей странице в Instagram модельер собрал примеры обуви, которую, по его словам, лучше "убрать из шкафа и даже не пытаться оправдать".

Антитрендовая обувь 2026 года

Чопперы

Еще прошлой осенью массивные сапоги с ремнями и пряжками выглядели дерзко и модно. Именно они давали те самые "бунтарские" нотки в образах. Но мода движется быстро и в этом сезоне такие модели уже потеряли актуальность. Тан советует обратить внимание на аккуратные замшевые или кожаные казаки — они выглядят современно и значительно легче вписываются в ежедневные образы.

Чопери втратили актуальність цього сезону
Чопперы. Фото из Instagram

Угги

Исторически самая теплая обувь зимы, которая спасала в морозы, тоже не удержалась в списке актуальных. Короткие модели, угги без пятки или классические варианты до середины голени — все это оставляем в прошлых сезонах. Вместо них дизайнер предлагает что-то более структурное: например, лоферы, которые, на удивление, отлично сочетаются даже с теплой верхней одеждой.

Яка модель лоферів застаріла
Угги без пятки. Фото из Instagram

Тракторная подошва

Еще один модный "герой" прошлых лет, который официально сдает позиции. Обувь с массивной, рельефной подошвой раньше помогала оживить простые образы. Но сегодня тренд вернулся к изяществу: актуальными стали классические закрытые туфли и ботинки на сдержанной, негромоздкой подошве. Они выглядят аккуратно и не добавляют образу лишнего веса.

Тракторна підошва видає несмак
Тракторная подошва у сапог. Фото из Instagram

Анималистические принты

Леопард, зебра и другие вызывающие узоры в этом сезоне получили отметку "нет". Тан отмечает, что такая обувь почти всегда выглядит дешевле, чем хотелось бы, и может испортить даже очень продуманный образ.

Леопардове взуття стало антитрендом
Леопардовая обувь. Фото из Instagram

Лучше сделать ставку на спокойные, универсальные цвета — они работают в любом гардеробе и не "перетягивают одеяло" на себя.

Ранее мы писали о том, какие сапоги удачно стилизует в своих образах в этом сезоне Джиджи Хадид.

Также мы сообщали, какие туфли станут хитом весны-лета 2026.

Андре Тан мода обувь стиль антитренды
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
