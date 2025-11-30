Видео
Зимние фавориты — какая обувь в тренде этого сезона

Дата публикации 30 ноября 2025 08:50
Самые актуальные зимние сапоги — что выбрать в этом сезоне, чтобы быть в тренде
Стильные сапоги на каблуке. Фото: Freepik

Этой зимой обувная мода снова изменится. В тренде будут более практичные, теплые и одновременно стильные модели. Дизайнеры делают ставку на универсальность, комфорт и изысканность. Именно поэтому стоит выбирать обувь, которая будет не просто модной, но и удобной.

Об этом пишет Cosmopolitan.

Читайте также:

Главные обувные тренды этой зимы

Экстравысокие сапоги

Ботфорты и сапоги выше колена снова вернулись в тренды. Такие модели были актуальными в 2000-х. Тогда красавицы комбинировали их с джинсами скинни, лосинами, юбками или платьями. Сейчас же дизайнеры говорят о новом взлете популярности такой обуви, поэтому самое время доставать экстравысокие сапоги с дальних полок.

Які чоботи будуть в тренді взимку 2025-2026
Длинные сапоги. Фото: Instagram

Сапоги-носки

Не менее актуальными будут и модели, плотно облегающие ногу. Так называемые сапоги-носки подойдут ко всему — джинсам, юбкам или платьям. С ними можно создавать как классические образы, так и луки для особых событий.

Які чоботи будуть в тренді взимку 2025-2026
Сапоги-носки. Фото: Instagram

Слоучи

Сапоги со складками будут на пике популярности этой зимой. Такая модель может быть как на каблуке, так и без. В любом случае образ со смятыми сапогами будет выглядеть элегантно и интересно.

Які чоботи будуть в тренді взимку 2025-2026
Сапоги со складками. Фото: Instagram

Классические сапоги без каблука

Неизменным фаворитом зимой будут классические сапоги без каблука. Это уже культовая модель, не теряющая актуальности годами. Прямые сапоги до колена без лишних деталей уже давно стали универсальным выбором модниц.

Які чоботи будуть в тренді взимку 2025-2026
Классические сапоги без каблука. Фото: Instagram

Сапоги с экомехом

Неожиданный тренд этой зимы — сапоги из меха. Модель, которая была актуальной еще в 90-х, снова на пике популярности. Дизайнеры советуют обратить внимание на искусственную меховую отделку. Именно такие модели сочетают в себе стиль и практичность.

Які чоботи будуть в тренді взимку 2025-2026
Сапоги с мехом. Фото: Instagram

Выбирая обувь на эту зиму, обращайте внимание прежде всего на комфорт. Поскольку сейчас в моде удобство, поэтому самое время позаботиться о том, чтобы сапоги были не только стильными, но и теплыми и практичными.

Напомним, ранее мы писали о том, какие сапоги из 2000-х вернулись в моду. Джиджи Хадид показала стильный образ с ними.

Также мы рассказывали о том, с чем носить остроносые сапоги. Эта обувь снова в тренде.

мода тренды зима обувь стиль
Ирина Савчук - Редактор
Автор:
Ирина Савчук
