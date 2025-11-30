Самые актуальные зимние сапоги — что выбрать в этом сезоне, чтобы быть в тренде

Стильные сапоги на каблуке. Фото: Freepik

Этой зимой обувная мода снова изменится. В тренде будут более практичные, теплые и одновременно стильные модели. Дизайнеры делают ставку на универсальность, комфорт и изысканность. Именно поэтому стоит выбирать обувь, которая будет не просто модной, но и удобной.

Главные обувные тренды этой зимы

Экстравысокие сапоги

Ботфорты и сапоги выше колена снова вернулись в тренды. Такие модели были актуальными в 2000-х. Тогда красавицы комбинировали их с джинсами скинни, лосинами, юбками или платьями. Сейчас же дизайнеры говорят о новом взлете популярности такой обуви, поэтому самое время доставать экстравысокие сапоги с дальних полок.

Длинные сапоги. Фото: Instagram

Сапоги-носки

Не менее актуальными будут и модели, плотно облегающие ногу. Так называемые сапоги-носки подойдут ко всему — джинсам, юбкам или платьям. С ними можно создавать как классические образы, так и луки для особых событий.

Сапоги-носки. Фото: Instagram

Слоучи

Сапоги со складками будут на пике популярности этой зимой. Такая модель может быть как на каблуке, так и без. В любом случае образ со смятыми сапогами будет выглядеть элегантно и интересно.

Сапоги со складками. Фото: Instagram

Классические сапоги без каблука

Неизменным фаворитом зимой будут классические сапоги без каблука. Это уже культовая модель, не теряющая актуальности годами. Прямые сапоги до колена без лишних деталей уже давно стали универсальным выбором модниц.

Классические сапоги без каблука. Фото: Instagram

Сапоги с экомехом

Неожиданный тренд этой зимы — сапоги из меха. Модель, которая была актуальной еще в 90-х, снова на пике популярности. Дизайнеры советуют обратить внимание на искусственную меховую отделку. Именно такие модели сочетают в себе стиль и практичность.

Сапоги с мехом. Фото: Instagram

Выбирая обувь на эту зиму, обращайте внимание прежде всего на комфорт. Поскольку сейчас в моде удобство, поэтому самое время позаботиться о том, чтобы сапоги были не только стильными, но и теплыми и практичными.

