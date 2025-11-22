Видео
Видео

Элегантный тренд — остроносые сапоги вернулись в моду

Ua ru
Дата публикации 22 ноября 2025 08:26
обновлено: 14:17
Сапоги с острым носом — самый удачный выбор сезона 2025/26
Остроносые сапоги. Фото из Instagram

Наблюдательные модницы уже заметили, что остроносые сапоги этой осенью вернулись не "где-то там", а прямо в центр наших образов. И вернулись уверенно — без колебаний и попыток "понравиться". Нужно лишь взглянуть на улицы — у стритстайлеров сейчас в ходу потертые винтажные пары, сапоги под змеиную кожу и модели с легким эффектом "выцветшего" лака.

Об этом пишет Vogue.

Летом их носили с легкими платьями и мини, а осенью и зимой время комбинировать с широкими джинсами и классическими брюками.

Остроносые сапоги для современных образов

Несмотря на волну нового внимания, острый носок никуда и не исчезал. За последние годы он пережил столько перерождений, что мог бы написать отдельную автобиографию. Трудно не вспомнить культовые Knife Boots от Balenciaga, которые в свое время перевернули представление о форме обуви, или лаконичные и трикотажные сапоги эпохи Фиби Файло для Céline — те самые, которые до сих пор в списке желаний многих модниц.

Взуття з трендовим носком цього сезону
Balenciaga. Фото из Vogue

В остроносых сапогах есть что-то, что с первого взгляда сложно объяснить. Они всегда как бы немного "драматичны", даже если выглядывают лишь кончиком из-под широкого денима, образ сразу становится более четким, резким. В этом силуэте есть характер — тот, который не нуждается в дополнительных украшениях.

Чоботи ніби з тієї епохи
Isabel Marant. Фото из Vogue

Дизайнеры в этом сезоне подошли к теме по-разному. Isabel Marant предлагают мягкие сапоги с легким эффектом смятой кожи — их хочется носить каждый день, потому что в них есть естественная небрежность. Khaite сделали ставку на удлиненные ботфорты, скульптурные и очень сдержанно-элегантные — в таких парах вы всегда будете задавать тон. А McQueen, как всегда, пошли ва-банк: настолько острый носок, что здесь не нужно много слов.

Взуття з гострим носком в центрі уваги
Khaite осень-зима 2025/2026. Фото из Vogue

Так что неважно, любите ли вы винтажные модели или хотите что-то из новых коллекций — в этом сезоне заостренный носок стал почти символом внутреннего стержня. Нужно только найти ту самую пару, которая будет резонировать с вашим характером и добавит образу выразительности без излишеств.

Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
