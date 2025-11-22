Відео
Елегантний тренд — гостроносі чоботи повернулись у моду

Елегантний тренд — гостроносі чоботи повернулись у моду

Дата публікації: 22 листопада 2025 08:26
Оновлено: 14:17
Чоботи з гострим носом — найвлучніший вибір сезону 2025/26
Гостроносі чоботи. Фото з Instagram

Спостережливі модниці вже помітили, що гостроносі чоботи цієї осені повернулися не "десь там", а прямо в центр наших образів. І повернулися впевнено — без вагань і спроб "сподобатися". Потрібно лише глянути на вулиці — у стрітстайлерок зараз у ходу потерті вінтажні пари, чоботи під зміїну шкіру та моделі з легким ефектом "вицвілого" лаку.

Про це пише Vogue.

Читайте також:

Влітку їх носили з легкими сукнями й міні, а восени та взимку час комбінувати з широкими джинсами та класичними брюками.

Гостроносі чоботи для сучасних образів

Попри хвилю нової уваги, гострий носок нікуди й не зникав. За останні роки він пережив стільки перероджень, що міг би написати окрему автобіографію. Важко не згадати культові Knife Boots від Balenciaga, які свого часу перевернули уявлення про форму взуття, або лаконічні та трикотажні чоботи епохи Фібі Файло для Céline — ті самі, які досі в списку бажань багатьох модниць.

Взуття з трендовим носком цього сезону
Balenciaga. Фото з Vogue

У гостроносих чоботах є щось, що з першого погляду складно пояснити. Вони завжди ніби трохи "драматичні", навіть якщо визирають лише кінчиком із-під широкого деніму, образ одразу стає чіткішим, різкішим. У цьому силуеті є характер — той, який не потребує додаткових прикрас.

Чоботи ніби з тієї епохи
Isabel Marant. Фото з Vogue

Дизайнери цього сезону підійшли до теми по-різному. Isabel Marant пропонують м’які чоботи з легким ефектом зім’ятої шкіри — їх хочеться носити щодня, бо в них є природна недбалість. Khaite зробили ставку на видовжені ботфорти, скульптурні й дуже стримано-елегантні — у таких парах ви завжди будете задавати тон. А McQueen, як завжди, пішли ва-банк: настільки гострий носок, що не потрібно і багато зайвих слів.

Взуття з гострим носком в центрі уваги
Khaite осінь-зима 2025/2026. Фото з Vogue

Тож неважливо, чи ви полюєте на вінтажні моделі, чи хочете щось із нових колекцій — цього сезону загострений носок став майже символом внутрішнього стрижня. Потрібно тільки знайти ту саму пару, яка резонуватиме з вашим характером і додасть образу виразності без надмірностей.

Раніше ми писали про те, на що звернути увагу при покупці зимового взуття.

Також ми повідомляли, що ботфорди є актуальною моделлю цього сезону.

Автор:
Юлія Печерська
Автор:
Юлія Печерська
