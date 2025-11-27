Сапоги, о которых вы забыли — Джиджи Хадид возвращает тренд

Джиджи Хадид. Фото: Instagram/gigihadid

Мир моды живет своим ритмом: что-то взлетает на вершину за одну ночь, что-то исчезает так же быстро, а некоторые вещи возвращаются тогда, когда их никто уже и не ждет. То, что когда-то казалось антитрендом, вдруг снова появляется в гардеробах знаменитостей, и мы только успеваем поднимать брови. Именно так произошло и в этот раз.

В Elle высказались на этот счет.

Реклама

Читайте также:

Сапоги из нулевых, которые снова хотят все

Джиджи Хадид, которую многие называют образцом современного стиля, вдруг напомнила нам об обуви, от которой мы давно отказались. Сапоги с мягкой овечьей подкладкой, те самые "теплые друзья" нашего детства, снова оказались в центре модного внимания. Даже журналистка Who What Wear пошутила, что никогда бы не поверила, если бы ей сказали, что один из ее стилевых авторитетов вернет обувь со школьных лет. Но произошло именно так.

Во время прогулки по Манхэттену Джиджи собрала очень приятный, теплый образ: шерстяное пальто цвета Mocka Mousse, карамельные брюки, платок с узором и пара угги, от которой все модные инсайдеры вновь в восторге. Модель была на низкой подошве, но с хитрыми меховыми акцентами, которые и сделали эту пару маленькой сенсацией.

Когда-то, в 2000-х, было модно выворачивать такие сапоги наружу, чтобы показать мягкую подкладку. Кто-то покупал модели с уже готовыми меховыми вставками, как у легендарных Ugg Sunburst. Вот и сейчас дизайнеры снова играют с этой идеей: есть сдержанные варианты без лишних деталей, а есть более смелые, с перекрестными элементами, цветными вставками и тем самым "вау"-эффектом.

И да, в них тепло. И да, в них хочется гулять даже в мороз. Но главное, что они выглядят совсем по-другому. Так что если вам когда-то казалось, что угги - это только для дома или для "когда-то давно", смело пересматривайте свои убеждения. Похоже, эта зимняя классика вернулась, и на этот раз надолго.

Ранее мы писали о том, что остроносые сапоги тоже все чаще можно увидеть в образах.

Также мы сообщали, что к выбору зимней обуви стоит подходить с умом, чтобы она работала в образах не один сезон.