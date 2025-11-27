Відео
Нульові знову в тренді — чоботи, які стилізує Джіджі Хадід

Дата публікації: 27 листопада 2025 13:41
Чоботи, про які ви забули — Джіджі Хадід повертає тренд
Джіджі Хадід. Фото: Instagram/gigihadid

Світ моди живе своїм ритмом: щось злітає на вершину за одну ніч, щось зникає так само швидко, а деякі речі повертаються тоді, коли їх ніхто вже й не чекає. Те, що колись здавалося антитрендом, раптом знову з’являється в гардеробах знаменитостей, і ми тільки встигаємо піднімати брови. Саме так сталося і цього разу.

У Elle висловились на цей рахунок.

Чоботи з нульових, які знову хочуть усі

Джіджі Хадід, яку багато хто називає зразком сучасного стилю, раптом нагадала нам про взуття, від якого ми давно відмовились. Чоботи з м’якою овечою підкладкою, ті самі "теплі друзі" нашого дитинства, знову опинилися у центрі модної уваги. Навіть журналістка Who What Wear пожартувала, що ніколи б не повірила, якби їй сказали, що один із її стильових авторитетів поверне взуття зі шкільних років. Але сталося саме так.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Під час прогулянки Мангеттеном Джіджі зібрала дуже приємний, теплий образ: вовняне пальто кольору Mocka Mousse, карамельні штани, хустина з візерунком і пара уггі, від якої всі модні інсайдери знову у захваті. Модель була на низькій підошві, але з хитрими хутряними акцентами, які й зробили цю пару маленькою сенсацією.

Колись, у 2000-х, було модно вивертати такі чоботи назовні, щоб показати м’яку підкладку. Хтось купував моделі з уже готовими хутряними вставками, як у легендарних Ugg Sunburst. Ось і зараз дизайнери знову грають із цією ідеєю: є стримані варіанти без зайвих деталей, а є більш сміливі, з перехресними елементами, кольоровими вставками та тим самим "вау"-ефектом.

І так, у них тепло. І так, у них хочеться гуляти навіть у мороз. Але головне, що вони мають зовсім інший вигляд. Тож якщо вам колись здавалося, що уггі — це лише для дому або для "колись давно", сміливо переглядайте свої переконання. Схоже, ця зимова класика повернулася, і цього разу надовго.

Раніше ми писали про те, що гостроносі чоботи теж все частіше можна побачити в образах.

Також ми повідомляли, що до вибору зимового взуття варто підходити з розумом, щоб воно працювало в образах не один сезон.

