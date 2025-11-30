Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода Зимові фаворити — яке взуття в тренді цього сезону

Зимові фаворити — яке взуття в тренді цього сезону

Ua ru
Дата публікації: 30 листопада 2025 08:50
Найактуальніші зимові чоботи — що обрати цього сезону, аби бути в тренді
Стильні чоботи на підборах. Фото: Freepik

Цієї зими взуттєва мода знову зміниться. У тренді будуть більш практичні, теплі та водночас стильні моделі. Дизайнери роблять ставку на універсальність, комфорт та вишуканість. Саме тому варто обирати взуття, яке буде не просто модним, а й зручним.

Про це пише Cosmopolitan.

Реклама
Читайте також:

Головні взуттєві тренди цієї зими

Екстрависокі чоботи

Ботфорти та чоботи вище коліна знову повернулись у тренди. Такі моделі були актуальними у 2000-х. Тоді красуні комбінували їх із джинсами скіні, лосинами, спідницями чи сукнями. Зараз же дизайнери говорять про новий злет популярності такого взуття, тож саме час діставати екстрависокі чоботи з дальніх полиць.

Які чоботи будуть в тренді взимку 2025-2026
Довгі чоботи. Фото: Instagram

Чоботи-шкарпетки

Не менш актуальними будуть й моделі, що щільно облягають ногу. Так звані чоботи-шкарпетки пасуватимуть до всього — джинсів, спідниць чи суконь. З ними можна створювати як класичні образи, так й луки для особливих подій.

Які чоботи будуть в тренді взимку 2025-2026
Чоботи-шкарпетки. Фото: Instagram

Слоучі

Чоботи зі складками будуть на піку популярності цієї зими. Така модель може бути як на підборах, так й без. В будь-якому випадку образ із зім'ятими чоботами матиме елегантний та цікавий вигляд.

Які чоботи будуть в тренді взимку 2025-2026
Чоботи зі складками. Фото: Instagram

Класичні чоботи без підборів

Незмінним фаворитом взимку будуть класичні чоботи без підборів. Це вже культова модель, що не втрачає актуальності роками. Прямі чоботи до коліна без зайвих деталей вже давно стали універсальним вибором модниць. 

Які чоботи будуть в тренді взимку 2025-2026
Класичні чоботи без підборів. Фото: Instagram

Чоботи з екохутром

Неочікуваний тренд цієї зими — чоботи з хутра. Модель, що була актуальною ще у 90-х, знову на піку популярності. Дизайнери радять звернути увагу на штучне хутряне оздоблення. Саме такі моделі поєднають в собі стиль та практичність.

Які чоботи будуть в тренді взимку 2025-2026
Чоботи з хутром. Фото: Instagram

Обираючи взуття на цю зиму, звертайте увагу насамперед на комфорт. Оскільки зараз у моді зручність, тож саме час подбати про те, аби чоботи були не лише стильними, а й теплими та практичними.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які чоботи з 2000-х повернулись в моду. Джіджі Хадід показала стильний образ з ними.

Також ми розповідали про те, з чим носити гостроносі чоботи. Це взуття знову у тренді.

мода тренди зима взуття стиль
Ірина Савчук - Редактор
Автор:
Ірина Савчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації