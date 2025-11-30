Найактуальніші зимові чоботи — що обрати цього сезону, аби бути в тренді

Стильні чоботи на підборах. Фото: Freepik

Цієї зими взуттєва мода знову зміниться. У тренді будуть більш практичні, теплі та водночас стильні моделі. Дизайнери роблять ставку на універсальність, комфорт та вишуканість. Саме тому варто обирати взуття, яке буде не просто модним, а й зручним.

Про це пише Cosmopolitan.

Головні взуттєві тренди цієї зими

Екстрависокі чоботи

Ботфорти та чоботи вище коліна знову повернулись у тренди. Такі моделі були актуальними у 2000-х. Тоді красуні комбінували їх із джинсами скіні, лосинами, спідницями чи сукнями. Зараз же дизайнери говорять про новий злет популярності такого взуття, тож саме час діставати екстрависокі чоботи з дальніх полиць.

Довгі чоботи. Фото: Instagram

Чоботи-шкарпетки

Не менш актуальними будуть й моделі, що щільно облягають ногу. Так звані чоботи-шкарпетки пасуватимуть до всього — джинсів, спідниць чи суконь. З ними можна створювати як класичні образи, так й луки для особливих подій.

Чоботи-шкарпетки. Фото: Instagram

Слоучі

Чоботи зі складками будуть на піку популярності цієї зими. Така модель може бути як на підборах, так й без. В будь-якому випадку образ із зім'ятими чоботами матиме елегантний та цікавий вигляд.

Чоботи зі складками. Фото: Instagram

Класичні чоботи без підборів

Незмінним фаворитом взимку будуть класичні чоботи без підборів. Це вже культова модель, що не втрачає актуальності роками. Прямі чоботи до коліна без зайвих деталей вже давно стали універсальним вибором модниць.

Класичні чоботи без підборів. Фото: Instagram

Чоботи з екохутром

Неочікуваний тренд цієї зими — чоботи з хутра. Модель, що була актуальною ще у 90-х, знову на піку популярності. Дизайнери радять звернути увагу на штучне хутряне оздоблення. Саме такі моделі поєднають в собі стиль та практичність.

Чоботи з хутром. Фото: Instagram

Обираючи взуття на цю зиму, звертайте увагу насамперед на комфорт. Оскільки зараз у моді зручність, тож саме час подбати про те, аби чоботи були не лише стильними, а й теплими та практичними.

