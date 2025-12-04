Відео
Найстильніші чоботи сезону 2025 — інвестиція на роки

Дата публікації: 4 грудня 2025 13:45
Чоботи, що стануть найкращою інвестицією зими-2025 — придивіться
Коричневі чоботи. Фото: freepik

З настанням холодів ми знову дістаємо з шафи улюблені чоботи — ту пару, що здатна зібрати образ краще за будь-який аксесуар. Але цієї зими в центрі уваги не просто класика, а високі чоботи до коліна у стилі Wally Boots. Саме їх обирають ті, хто любить мати стильний вигляд, але не готовий жертвувати зручністю.

Про це пише "1+1".

Читайте також:

Чоботи, які мають дорогий та модний вигляд

Wally Boots уже стали окремим терміном у модному середовищі. Це високі чоботи з витягнутим носком та невисоким стійким підбором. По суті перед нами — оновлена, більш елегантна версія класичних knee-high boots. Їх легко вписати у будь-який гардероб: до сукні міді, широких штанів, спідниці, а також до улюбленого oversize-пальта чи пуховика.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Головний плюс цих чобіт у тому, що вони не змушують вибирати між красою й комфортом. Невисокий підбор додає силуету стрункості, робить ноги візуально довшими, але при цьому залишається зручним навіть для довгих зимових прогулянок.

Матеріали теж відіграють свою роль. Найчастіше це гладка шкіра або м’яка замша у стриманих тонах — чорному, шоколадному, бежевому чи сірому. Такі відтінки гарно поєднуються з більшістю речей у гардеробі й не потребують складних стилізацій.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стайлісти запевняють, що Wally Boots — це не примха одного сезону. Це та сама база, до якої повертаєшся з року в рік. Вони додають образу акуратності, елегантності й підкресленої впевненості. Саме тому їх сміливо можна назвати зимовою інвестицією, яка завжди себе виправдовує.

Раніше ми писали про те, які чоботи вдало стилізує в своїх образах Джіджі Хадід.

Також ми повідомляли, що Дженна Ортега вирішила задати тренд на вікторіанські чоботи.

мода тренди взуття стиль 2025 рік
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
